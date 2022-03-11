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ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины
За время проведения российской специальной военной операции выведены из строя более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:59
2022-03-11T08:59
2022-03-11T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За время проведения российской специальной военной операции выведены из строя более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-11T08:59
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РИА Новости
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в мире, украина, россия
08:59 11.03.2022 (обновлено: 10:23 11.03.2022)
ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины
Минобороны: ВС уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины с начала операции