https://ria.ru/20220311/ukraina-1777593216.html

ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины

ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 11.03.2022

ВС России уничтожили 3213 объектов военной инфраструктуры Украины

За время проведения российской специальной военной операции выведены из строя более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:59

2022-03-11T08:59

2022-03-11T10:23

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За время проведения российской специальной военной операции выведены из строя более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220311/orden-1777593061.html

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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-11T08:59 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия