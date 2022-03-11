https://ria.ru/20220311/ukraina-1777583622.html

В Китае выразили надежду на скорое разрешение ситуации на Украине

В Китае выразили надежду на скорое разрешение ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

В Китае выразили надежду на скорое разрешение ситуации на Украине

Китай надеется, что ситуация на Украине разрешится как можно скорее, Пекин намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами, заявил в пятницу на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:22

2022-03-11T06:22

2022-03-11T06:22

владимир путин

ли кэцян

сша

россия

китай

пекин

в мире

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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай надеется, что ситуация на Украине разрешится как можно скорее, Пекин намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.Отвечая на вопрос о том, не беспокоится ли Китай, что ситуация на Украине и близкие отношения с Россией скажутся на отношениях КНР и ЕС, в том числе торгово-экономических, а также на экономическом развитии Китая, Ли Кэцян указал, что КНР на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами и обеспечивать большую стабильность в мире".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

сша

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, ли кэцян, сша, россия, китай, пекин, в мире