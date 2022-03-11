В Китае выразили надежду на скорое разрешение ситуации на Украине
Премьер Госсовета Китая Кэцян: страна надеется, что ситуация на Украине скоро разрешится
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай надеется, что ситуация на Украине разрешится как можно скорее, Пекин намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Нынешняя ситуация на Украине привлекает внимание всей мировой общественности, Китай также глубоко обеспокоен. Мы надеемся, что ситуация на Украине будет разрешена и мир вернется как можно скорее", — заявил Ли Кэцян.
Отвечая на вопрос о том, не беспокоится ли Китай, что ситуация на Украине и близкие отношения с Россией скажутся на отношениях КНР и ЕС, в том числе торгово-экономических, а также на экономическом развитии Китая, Ли Кэцян указал, что КНР на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами и обеспечивать большую стабильность в мире".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.