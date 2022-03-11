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В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне

В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне - РИА Новости, 11.03.2022

В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне

Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:46

2022-03-11T18:46

2022-03-11T19:28

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что якобы российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани."Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - приводит слова Горбачевой агентство Sputnik. Подчеркивается, что, по данным представителя минобороны, данные сообщения являются фейком."Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале. Там подчеркивается, что "по состоянию на 18 часов 30 минут (совпадает с мск), несмотря на заявления украинских чиновников и ряда Telegram-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию".

https://ria.ru/20220306/belorussiya-1776900826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия