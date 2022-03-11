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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне
В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне - РИА Новости, 11.03.2022
В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне
Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:46
2022-03-11T19:28
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что якобы российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани."Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - приводит слова Горбачевой агентство Sputnik. Подчеркивается, что, по данным представителя минобороны, данные сообщения являются фейком."Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале. Там подчеркивается, что "по состоянию на 18 часов 30 минут (совпадает с мск), несмотря на заявления украинских чиновников и ряда Telegram-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию".
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белоруссия, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия
18:46 11.03.2022 (обновлено: 19:28 11.03.2022)
 
В Минске опровергли информацию о ракетном ударе по белорусской деревне

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о ракетном ударе по белорусской деревне

© Министерство обороны Республики Беларусь/FacebookМинистерство обороны Республики Беларусь
Министерство обороны Республики Беларусь
© Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook
Министерство обороны Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева. Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что якобы российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани.
"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - приводит слова Горбачевой агентство Sputnik. Подчеркивается, что, по данным представителя минобороны, данные сообщения являются фейком.
"Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество", - говорится в сообщении минобороны в его Telegram-канале. Там подчеркивается, что "по состоянию на 18 часов 30 минут (совпадает с мск), несмотря на заявления украинских чиновников и ряда Telegram-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию".
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