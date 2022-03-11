https://ria.ru/20220311/ubiystvo-1777585157.html

Экс-главу Раменского района признали виновным в убийстве девушки

Экс-главу Раменского района признали виновным в убийстве девушки - РИА Новости, 11.03.2022

Экс-главу Раменского района признали виновным в убийстве девушки

Присяжные Подольского городского суда вынесли обвинительный вердикт бывшему главе администрации Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по делу об... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:08

2022-03-11T07:08

2022-03-11T07:08

происшествия

раменский район

раменское

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Присяжные Подольского городского суда вынесли обвинительный вердикт бывшему главе администрации Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по делу об убийстве, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Московской области.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года мужчина, находясь в салоне автомобиля знакомой Евгении Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся. Через два дня автомобиль с телом потерпевшей нашли полицейские. Задержали экс-главу Раменского района в конце мая, затем заключили в СИЗО.Из ранее оглашенных показаний бывшего главы Раменского стало известно, что с жертвой они познакомились в 2012 году, "их романтические отношения были тайными", однако в 2014 году она скинула переписку супруге мужчины, после чего тот пообещал порвать с ней.Потом они возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру. О ее смерти он, по утверждению защиты, узнал 4 мая, домой вернулся подвыпившим и, по словам супруги, сказал, что провожал девушку в последний путь.Согласно экспертизе, в салоне машины убитой, а также на ее теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.Отмечается, что сложность в расследовании дела заключалась в том, что убийство было совершено в условиях неочевидности. Помимо этого, фигурантом являлся действующий глава городского округа, обладавший определенным административным ресурсом."Кроме этого, активное противодействие следствию оказывала сторона защиты, в том числе через СМИ – своими публикациями и участием в телевизионных ток-шоу они пытались сформировывать у граждан предвзятое мнение и отношение к действию следственных органов", — добавили в сообщении.Подчеркивается, что в ходе следствия обвиняемые давали разные версии преступления. По данному делу проведено не менее 26 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, компьютерно-технические, комиссионные медицинские и другие. Также проводились психофизиологические исследования."Изучены биллинги, детализации телефонных звонков и видео с камер видеонаблюдения. Весь объем полученных в ходе следствия доказательств ... легли в основу обвинения. В ближайшее время в отношении бывшего чиновника будет вынесен приговор", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220309/napadenie-1777339019.html

https://ria.ru/20220310/zaderzhanie-1777398798.html

раменский район

раменское

московская область (подмосковье)

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, раменский район, раменское, московская область (подмосковье), россия, москва