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Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию"
Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию" - РИА Новости, 11.03.2022
Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию"
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон рассказала, что ей грозит пять лет... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:29
2022-03-11T12:29
2022-03-11T13:10
сша
россия
елена брэнсон
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон рассказала, что ей грозит пять лет тюрьмы только за плакат "Я люблю Россию"."Одно обвинение, которое мне предъявили, одна из вещей – это была акция, в которой я участвовала на День России. Мы выходили с плакатами "Я люблю Россию". Вот за это мне грозит пять лет тюрьмы", - сказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной созданию Международного общественного трибунала по Украине".Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, елена брэнсон
12:29 11.03.2022 (обновлено: 13:10 11.03.2022)
Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию"
Председатель КСОРС Брэнсон заявила, что ей грозит тюрьма в США за плакат "Я люблю Россию"