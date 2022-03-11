https://ria.ru/20220311/tyurma-1777633194.html

Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию"

Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию" - РИА Новости, 11.03.2022

Председатель КСОРС заявила, что ей грозит тюрьма за плакат "Я люблю Россию"

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон рассказала, что ей грозит пять лет... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:29

2022-03-11T12:29

2022-03-11T13:10

сша

россия

елена брэнсон

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон рассказала, что ей грозит пять лет тюрьмы только за плакат "Я люблю Россию"."Одно обвинение, которое мне предъявили, одна из вещей – это была акция, в которой я участвовала на День России. Мы выходили с плакатами "Я люблю Россию". Вот за это мне грозит пять лет тюрьмы", - сказала она в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной созданию Международного общественного трибунала по Украине".Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. В КСОРС подчеркнули, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку США, не располагала финансовыми средствами, не получала и не раздавала какие-либо гранты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777605490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, елена брэнсон