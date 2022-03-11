https://ria.ru/20220311/tseny-1777620443.html

Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте

Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте - РИА Новости, 11.03.2022

Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте

Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:32

2022-03-11T11:32

2022-03-11T11:32

экономика

фонд "общественное мнение"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:163:3112:1914_1920x0_80_0_0_89182d039a435d9969bdb52a10f7fbb6.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 31% респондентов (по данным на 6 марта), тогда как неделю назад так отвечали 41% (по данным на 27 февраля).Только 36% опрошенных отметили, что за неделю выросли цены на молоко (48% - 27 февраля), на яйца - 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу - 38% (51% 27 февраля).При этом 44% респондентов обратили внимание на рост цен на сахар, хотя 27 февраля это фиксировали 40%.Еще 29% респондентов в марте заметили рост цен на электротовары и бытовые приборы (24% в конце февраля), а также электроприборы - 19% (16% в октябре).Опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777539423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, фонд "общественное мнение", россия