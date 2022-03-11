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Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте - РИА Новости, 11.03.2022
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте
Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:32
2022-03-11T11:32
2022-03-11T11:32
экономика
фонд "общественное мнение"
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 31% респондентов (по данным на 6 марта), тогда как неделю назад так отвечали 41% (по данным на 27 февраля).Только 36% опрошенных отметили, что за неделю выросли цены на молоко (48% - 27 февраля), на яйца - 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу - 38% (51% 27 февраля).При этом 44% респондентов обратили внимание на рост цен на сахар, хотя 27 февраля это фиксировали 40%.Еще 29% респондентов в марте заметили рост цен на электротовары и бытовые приборы (24% в конце февраля), а также электроприборы - 19% (16% в октябре).Опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, фонд "общественное мнение", россия
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте
ФОМ: россияне больше всего отметили рост цен на сахар, электротовары и бытовые приборы
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос
фонда "Общественное мнение".
Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 31% респондентов (по данным на 6 марта), тогда как неделю назад так отвечали 41% (по данным на 27 февраля).
Только 36% опрошенных отметили, что за неделю выросли цены на молоко (48% - 27 февраля), на яйца - 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу - 38% (51% 27 февраля).
При этом 44% респондентов обратили внимание на рост цен на сахар, хотя 27 февраля это фиксировали 40%.
Еще 29% респондентов в марте заметили рост цен на электротовары и бытовые приборы (24% в конце февраля), а также электроприборы - 19% (16% в октябре).
Опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.