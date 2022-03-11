Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/tseny-1777620443.html
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте - РИА Новости, 11.03.2022
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте
Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:32
2022-03-11T11:32
экономика
фонд "общественное мнение"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:163:3112:1914_1920x0_80_0_0_89182d039a435d9969bdb52a10f7fbb6.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 31% респондентов (по данным на 6 марта), тогда как неделю назад так отвечали 41% (по данным на 27 февраля).Только 36% опрошенных отметили, что за неделю выросли цены на молоко (48% - 27 февраля), на яйца - 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу - 38% (51% 27 февраля).При этом 44% респондентов обратили внимание на рост цен на сахар, хотя 27 февраля это фиксировали 40%.Еще 29% респондентов в марте заметили рост цен на электротовары и бытовые приборы (24% в конце февраля), а также электроприборы - 19% (16% в октябре).Опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777539423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_ef0261513923aeed742858aeff302784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, фонд "общественное мнение", россия
11:32 11.03.2022
 
Россияне назвали товары, которые больше всего подорожали в марте

ФОМ: россияне больше всего отметили рост цен на сахар, электротовары и бытовые приборы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Тележка с продуктами в магазине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне больше всего отметили рост цен за первую неделю марта на сахар, электротовары и бытовые приборы, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".
Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 31% респондентов (по данным на 6 марта), тогда как неделю назад так отвечали 41% (по данным на 27 февраля).
Только 36% опрошенных отметили, что за неделю выросли цены на молоко (48% - 27 февраля), на яйца - 34% (43% 27 февраля), мясо и птицу - 38% (51% 27 февраля).
При этом 44% респондентов обратили внимание на рост цен на сахар, хотя 27 февраля это фиксировали 40%.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 18:36
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
Еще 29% респондентов в марте заметили рост цен на электротовары и бытовые приборы (24% в конце февраля), а также электроприборы - 19% (16% в октябре).
Опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
 
ЭкономикаФонд "Общественное мнение"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала