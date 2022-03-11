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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/trebovaniya-1777659372.html
Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков
Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022
Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков
Россия для решения ситуации на Украине сформулировала и передала конкретные требования украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:12
2022-03-11T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
сша
в мире
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия для решения ситуации на Украине сформулировала и передала конкретные требования украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал, что позиция России хорошо известна и не раз доводилась до сведения украинской стороны. Также он подчеркивал, что Крым - российский регион, "нужно знать это и де-факто, и де-юре". Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны РФ.В пятницу на пресс-подходе Пескову задали "возможно, глупый", по словам журналиста, вопрос о том, когда разрешится ситуация на Украине."Вопрос абсолютно не глупый - это, что называется, вопрос в корень, он правильный и закономерный. Наверное, вы согласитесь, что президент неоднократно говорил, что мы на протяжении восьми лет пытались сподвигнуть в ходе переговоров наших западных коллег к тому, чтобы они оказали влияние и вынудили Киев отказаться убивать своих людей на Донбассе и пойти на реализацию минских договоренностей", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что восемь лет Путин очень терпеливо на частых переговорах в разных формулировках пытался убедить "наших западных коллег" в этом. Песков добавил, что Россия на протяжении нескольких десятилетий обращала внимание своих "собеседников" на то, что Россия чувствует себя в опасности после того, как они двигались со своей военной инфраструктурой "в нашу строну"."Нам это не нравится, мы чувствуем себя в опасности, и мы не можем закрывать на это глаза, зачем вы это делаете. Ответа не было и нас просто ставили перед фактом", - говорит пресс-секретарь.По его словам, соответственно нужно найти решение по этим двум вопросам."Для решения этих двух вопросов российской стороной сформулированы конкретные ответные требования, в данном случае украинской стороне переданы, насколько нам известно, эти требования обсуждаются украинцами с их советниками. В первую очередь, из США, из стран ЕС. Будем надеяться. Вот это и надо сделать, и тогда все закончится", - сказал Песков.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.
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россия, киев, сша, в мире, дмитрий песков, украина
14:12 11.03.2022
 
Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия передала конкретные требования украинской стороне

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия для решения ситуации на Украине сформулировала и передала конкретные требования украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что позиция России хорошо известна и не раз доводилась до сведения украинской стороны. Также он подчеркивал, что Крым - российский регион, "нужно знать это и де-факто, и де-юре". Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны РФ.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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В пятницу на пресс-подходе Пескову задали "возможно, глупый", по словам журналиста, вопрос о том, когда разрешится ситуация на Украине.
"Вопрос абсолютно не глупый - это, что называется, вопрос в корень, он правильный и закономерный. Наверное, вы согласитесь, что президент неоднократно говорил, что мы на протяжении восьми лет пытались сподвигнуть в ходе переговоров наших западных коллег к тому, чтобы они оказали влияние и вынудили Киев отказаться убивать своих людей на Донбассе и пойти на реализацию минских договоренностей", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что восемь лет Путин очень терпеливо на частых переговорах в разных формулировках пытался убедить "наших западных коллег" в этом. Песков добавил, что Россия на протяжении нескольких десятилетий обращала внимание своих "собеседников" на то, что Россия чувствует себя в опасности после того, как они двигались со своей военной инфраструктурой "в нашу строну".
"Нам это не нравится, мы чувствуем себя в опасности, и мы не можем закрывать на это глаза, зачем вы это делаете. Ответа не было и нас просто ставили перед фактом", - говорит пресс-секретарь.
По его словам, соответственно нужно найти решение по этим двум вопросам.
"Для решения этих двух вопросов российской стороной сформулированы конкретные ответные требования, в данном случае украинской стороне переданы, насколько нам известно, эти требования обсуждаются украинцами с их советниками. В первую очередь, из США, из стран ЕС. Будем надеяться. Вот это и надо сделать, и тогда все закончится", - сказал Песков.
Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.
Жизнь в освобожденных селах Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

Мужчина в жилом доме, поврежденном в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

Женщина в часовне села Крымское, перешедшее под контроль Луганской народной республики
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

Освобожденное село Крымское в ЛНР
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В села доставляют гуманитарную помощь.

Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Военнослужащие НМ Луганской народной республики разговаривают с местными жителями в селе Крымское
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

Жительницы села Сопино в Донецкой народной республике отмечают с подаренными цветами Международный женский день в бомбоубежище
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

Житель села Сопино проезжает через блок-пост в Донецкой народной республике
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

Лошадь в селе Сартана в Донецкой народной республике
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

Мужчина разгружает тележку с углем у разрушенного дома в селе Талаковка в Донецкой народной республике
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

Сгоревшая военная техника в поселке Донское в Донецкой народной республике
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевСШАВ миреДмитрий ПесковУкраина
 
 
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