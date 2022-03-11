https://ria.ru/20220311/trebovaniya-1777659372.html

Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков

Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2022

Россия передала конкретные требования украинской стороне, заявил Песков

Россия для решения ситуации на Украине сформулировала и передала конкретные требования украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:12

2022-03-11T14:12

2022-03-11T14:12

обострение ситуации в днр и лнр

россия

киев

сша

в мире

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия для решения ситуации на Украине сформулировала и передала конкретные требования украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал, что позиция России хорошо известна и не раз доводилась до сведения украинской стороны. Также он подчеркивал, что Крым - российский регион, "нужно знать это и де-факто, и де-юре". Говоря о ДНР и ЛНР, Песков отметил, что это суверенные, независимые государства, они признаны РФ.В пятницу на пресс-подходе Пескову задали "возможно, глупый", по словам журналиста, вопрос о том, когда разрешится ситуация на Украине."Вопрос абсолютно не глупый - это, что называется, вопрос в корень, он правильный и закономерный. Наверное, вы согласитесь, что президент неоднократно говорил, что мы на протяжении восьми лет пытались сподвигнуть в ходе переговоров наших западных коллег к тому, чтобы они оказали влияние и вынудили Киев отказаться убивать своих людей на Донбассе и пойти на реализацию минских договоренностей", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что восемь лет Путин очень терпеливо на частых переговорах в разных формулировках пытался убедить "наших западных коллег" в этом. Песков добавил, что Россия на протяжении нескольких десятилетий обращала внимание своих "собеседников" на то, что Россия чувствует себя в опасности после того, как они двигались со своей военной инфраструктурой "в нашу строну"."Нам это не нравится, мы чувствуем себя в опасности, и мы не можем закрывать на это глаза, зачем вы это делаете. Ответа не было и нас просто ставили перед фактом", - говорит пресс-секретарь.По его словам, соответственно нужно найти решение по этим двум вопросам."Для решения этих двух вопросов российской стороной сформулированы конкретные ответные требования, в данном случае украинской стороне переданы, насколько нам известно, эти требования обсуждаются украинцами с их советниками. В первую очередь, из США, из стран ЕС. Будем надеяться. Вот это и надо сделать, и тогда все закончится", - сказал Песков.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, киев, сша, в мире, дмитрий песков, украина