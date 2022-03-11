15:48 11.03.2022 (обновлено: 16:31 11.03.2022)
Попавший под санкции Геннадий Тимченко покинет совет директоров "Новатэка"
Попавший под санкции Запада Геннадий Тимченко покинет совет директоров "Новатэка"
Геннадий Тимченко
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бизнесмен и совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко покинет совет директоров компании, его кандидатура не вошла в список утвержденных кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров, следует из материалов "Новатэка".
Евросоюз в конце февраля включил Тимченко в санкционные списки, также санкции против бизнесмена были введены Британией.
В утвержденный список при этом вошли девять кандидатур, тогда как действующий состав совета директоров "Новатэка" насчитывает восемь человек. В качестве новых членов предлагается избрать директора центра энергетики Московской школы управления Сколково Ирину Гайду и президента Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Эммануэля Киде.
Остальные кандидаты входят в действующий состав совета, включая представителей от TotalEnergies. Это председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава концерна TotalEnergies в России, гендиректор компании "Тоталь Разведка Разработка Россия" Арно Ле Фолль, гендиректор Total Austral и глава концерна в Аргентине Доминик Марион, глава действующего совета директоров "Новатэка" Александр Наталенко, глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, независимые директора Робер Кастень и Татьяна Митрова.
"Новатэк" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Совладельцем "Новатэка" является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг компании, подконтрольным бизнесмену Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" - 19,16% и 4,3% соответственно. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.