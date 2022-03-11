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Украинские войска обстреляли Теплогорск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Теплогорск в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские войска обстреляли Теплогорск в ЛНР

Украинские войска в 11.00 в пятницу обстреляли населенный пункт Теплогорск в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:27

2022-03-11T11:27

2022-03-11T11:33

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 в пятницу обстреляли населенный пункт Теплогорск в Луганской народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 11.00 зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Золотое-4 - Теплогорск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (5 снарядов)", - сообщило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф