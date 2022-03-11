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Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники

Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники - РИА Новости, 11.03.2022

Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску военной техники

На встрече в Москве Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Об этом... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T23:02

2022-03-11T23:02

2022-03-11T23:41

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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. На встрече в Москве Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт."Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства", — приводит ее слова Sputnik Беларусь.Эйсмонт отметила, что в первую очередь Путин и Лукашенко предметно обсудили "ситуацию в мире, в регионе", в том числе спецоперацию на Украине и двусторонние переговоры Москвы и Киева. По ее словам, по последней теме на встречу пригласили помощника президента России Владимира Мединского.Как указала Эйсмонт, вторая часть переговоров была посвящена актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе в условиях жесткого давления Запада и "гибридной войны, развязанной против России и Белоруссии".Главы государств согласовали совместные шаги, позволяющие странам поддержать друг друга на фоне усиливающегося санкционного давления, "в том числе по ценам на энергоносители"."Затронуты были во время беседы также вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами", — цитирует Эйсмонт агентство Белта.Как сообщила пресс-секретарь, Минск нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции в Россию.Лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей в финансовой сфере, сказала она.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777664103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире