https://ria.ru/20220311/teatr-1775140056.html
Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах
Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах - РИА Новости, 11.03.2022
Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах
В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:46
2022-03-11T08:46
2022-03-11T13:22
паулина андреева
игорь золотовицкий
мариинский театр
зарядье
театр на малой бронной
культура
егор перегудов
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова, "Лиса и виноград" по знаменитой пьесе Гильерме Фигерейдо. На сцены выйдут Петр Красилов, Юрий Чурсин, Паулина Андреева. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.БДТ и новая классикаВ премьере БДТ "Бесчестье" по одноименному роману Джона Максвелла Кутзее (лауреата Нобелевской премии по литературе) театр исследует современную западноевропейскую прозу.В книге рассказывается история Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне. Он начинает отношения со своей студенткой Мелани. Вскоре его обвиняют в сексуальных домогательствах, увольняют и подвергают публичному позору. Раскаяния Дэвид не чувствует, но решает переехать к своей взрослой дочери Люси на небольшую ферму в провинции."Бесчестье" ставили многие режиссеры: самую известную трактовку создал Корнель Мундруцо, к этому же тексту неоднократно обращался Кшиштоф Варликовский.Премьера запланирована на 11 марта.Марсоход в ЭлектротеатреМультимедиаоперу композитора Николая Попова Curiosity представят в Электротеатре Станиславский. Она вдохновлена твиттер-аккаунтом марсохода, много лет выполняющего свою миссию на Красной планете.Композитор, драматург и режиссер, создавая проект о марсоходе, стремятся уйти от повседневной реальности в придуманный мир и рассуждают над вопросом, что такое современная опера сегодня.Они намеренно акцентируют внимание на спокойном и ветреном Марсе, по которому путешествует Curiosity, и противопоставляют его Земле, которую сотрясают катастрофы, эпидемии, войны.Премьерные постановки намечены на 12 и 13 марта.Большие гастроли из ОмскаСвои лучшие постановки в Москве представит Омский государственный академический театр драмы — участник программы "Большие гастроли".В Театре Вахтангова пройдут показы спектаклей "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин".Обратить внимание стоит на новую премьеру театра, "Обманщики", которых поставил Данил Чащин.Герои — молодые люди, живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь, презирающие установленные правила и порядки. Это легкая, веселая, приятная и в то же время неожиданная игра.Показ спектакля запланирован на 18 марта в Театре Вахтангова.Таинственный РАМТСвой третий спектакль в РАМТе представит Владимир Мирзоев. Как рассказали в театре, речь идет о постановке "Эзоп" по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград".Известен фильм-спектакль на основе "Эзопа" в постановке Георгия Товстоногова в БДТ. Пьесу также ставили во МХАТе и Театре на Малой Бронной.В оригинале это история раба Эзопа, который благодаря своим уму, мудрости и красноречию получает свободу.В РАМТе не раскрывают подробностей работы над спектаклем. Известно, что в нем будут заняты ведущие артисты труппы. Среди них Нелли Уварова, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.Премьера намечена на 11, 16 марта.Мариинка едет в МосквуМариинский театр привезет в Москву оперный цикл Вагнера "Кольцо нибелунга". Четыре его части — "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов".Мариинка — единственный в России театр, где можно целиком услышать знаменитую тетралогию композитора.Первое "Кольцо" в петербургском театре исполнялось с 1900 по 1905 год под руководством легендарного Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов, они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ."Кольцо нибелунга" в Мариинском исполняют солисты труппы. В Москве на сцену выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьев (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер).Постановку под управлением Валерия Гергиева представят в концертном зале "Зарядье": 11 марта — "Золото Рейна", 23 марта — "Валькирию", 24 марта — "Зигфрида", а 17 апреля — "Гибель богов".Сирано в МХТГлавная премьера МХТ имени Чехова — "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана в постановке Егора Перегудова на Основной сцене театра.Пока в театре идут репетиции, детали постановки держатся в секрете. Но известно, что главные роли исполнят Юрий Чурсин (Сирано), Паулина Андреева (Роксана), Кузьма Котрелев (Кристиан), Игорь Золотовицкий (граф де Гиш). Кроме того, Рагно станет Александр Усов, Антон Ефремов — Линьером, Никита Бурячек перевоплотится в Монфлери.Премьера намечена на 19, 20 марта.Александринка с гастролямиДни Александринского театра пройдут в Москве: спектакли театра представят в МХТ и Центре имени Мейерхольда.На Основной сцене МХТ впервые в Москве покажут "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького.Кроме этого, в Центре имени Мейерхольда Александринский театр сыграет спектакли "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.Дни Александринского театра пройдут с 24 марта по 1 апреля.
https://ria.ru/20210606/borodin-1735561518.html
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паулина андреева, игорь золотовицкий, мариинский театр, зарядье, театр на малой бронной, егор перегудов, электротеатр станиславский, александринский театр, валерий гергиев, театр имени е. вахтангова
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова, "Лиса и виноград" по знаменитой пьесе Гильерме Фигерейдо. На сцены выйдут Петр Красилов, Юрий Чурсин, Паулина Андреева. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.
БДТ и новая классика
В премьере БДТ "Бесчестье" по одноименному роману Джона Максвелла Кутзее (лауреата Нобелевской премии по литературе) театр исследует современную западноевропейскую прозу.
В книге рассказывается история Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне. Он начинает отношения со своей студенткой Мелани. Вскоре его обвиняют в сексуальных домогательствах, увольняют и подвергают публичному позору. Раскаяния Дэвид не чувствует, но решает переехать к своей взрослой дочери Люси на небольшую ферму в провинции.
"Меня интересует в первую очередь не социальный и исторический контекст романа, а тема всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ, — отмечает режиссер Евгения Сафонова. — Спектакль не инсценирует события книги напрямую, а представляет инсталляцию, где монтаж текстов соединяется с видеообразами и погружает в атмосферу произведения Кутзее".
"Бесчестье" ставили многие режиссеры: самую известную трактовку создал Корнель Мундруцо, к этому же тексту неоднократно обращался Кшиштоф Варликовский.
Премьера запланирована на 11 марта.
Марсоход в Электротеатре
Мультимедиаоперу композитора Николая Попова Curiosity представят в Электротеатре Станиславский. Она вдохновлена твиттер-аккаунтом марсохода, много лет выполняющего свою миссию на Красной планете.
"Миллионы жителей Земли наблюдают, как операторы общаются с машиной с помощью языка программирования. Этот язык и становится основой для музыкальной драматургии оперы", — поясняют в театре.
Композитор, драматург и режиссер, создавая проект о марсоходе, стремятся уйти от повседневной реальности в придуманный мир и рассуждают над вопросом, что такое современная опера сегодня.
Они намеренно акцентируют внимание на спокойном и ветреном Марсе, по которому путешествует Curiosity, и противопоставляют его Земле, которую сотрясают катастрофы, эпидемии, войны.
"Несмотря на все усилия, реальность прорывается в оперу, разрушая мечты создателей о чистом искусстве. Парадоксальным образом в опере начинают соединяться далекий космос и земной быт", — комментируют в театре.
Премьерные постановки намечены на 12 и 13 марта.
Большие гастроли из Омска
Свои лучшие постановки в Москве представит Омский государственный академический театр драмы — участник программы "Большие гастроли".
В Театре Вахтангова пройдут показы спектаклей "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин".
Обратить внимание стоит на новую премьеру театра, "Обманщики", которых поставил Данил Чащин.
"Для меня это история про взросление и, конечно, история любви. Мик и Боб — в каком-то смысле Ромео и Джульетта. Только в спектакле нет враждующих семей, а есть тусовка, к которой они принадлежат, отвергающая такие понятия, как любовь и семья. Им непонятно, зачем вступать в какие-то сложные ответственные отношения, когда неизвестно, что будет завтра", — поясняет он.
Герои — молодые люди, живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь, презирающие установленные правила и порядки. Это легкая, веселая, приятная и в то же время неожиданная игра.
Показ спектакля запланирован на 18 марта в Театре Вахтангова.
Таинственный РАМТ
Свой третий спектакль в РАМТе представит Владимир Мирзоев. Как рассказали в театре, речь идет о постановке "Эзоп" по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград".
Известен фильм-спектакль на основе "Эзопа" в постановке Георгия Товстоногова в БДТ. Пьесу также ставили во МХАТе и Театре на Малой Бронной.
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Евгений Редько в роли Эзопа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
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Нелли Уварова в роли Клеи и Алексей Мясников в роли Ксанфа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
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Евгений Редько в роли Эзопа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
2 из 2
Нелли Уварова в роли Клеи и Алексей Мясников в роли Ксанфа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
В оригинале это история раба Эзопа, который благодаря своим уму, мудрости и красноречию получает свободу.
В РАМТе не раскрывают подробностей работы над спектаклем. Известно, что в нем будут заняты ведущие артисты труппы. Среди них Нелли Уварова, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.
Премьера намечена на 11, 16 марта.
Мариинка едет в Москву
Мариинский театр привезет в Москву оперный цикл Вагнера "Кольцо нибелунга". Четыре его части — "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов".
Мариинка — единственный в России театр, где можно целиком услышать знаменитую тетралогию композитора.
Первое "Кольцо" в петербургском театре исполнялось с 1900 по 1905 год под руководством легендарного Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.
"Российско-американский художник и дизайнер Георгий Цыпин задал постановке "Кольца" космический масштаб и вневременные координаты", — рассказывают в театре.
Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов, они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ.
"Кольцо нибелунга" в Мариинском исполняют солисты труппы. В Москве на сцену выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьев (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер).
Постановку под управлением Валерия Гергиева представят в концертном зале "Зарядье": 11 марта — "Золото Рейна", 23 марта — "Валькирию", 24 марта — "Зигфрида", а 17 апреля — "Гибель богов".
Сирано в МХТ
Главная премьера МХТ имени Чехова — "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана в постановке Егора Перегудова на Основной сцене театра.
"Сирано де Бержерак" — пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. Принципиально важная для нас тема — разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии", — рассказывает Егор Перегудов.
Пока в театре идут репетиции, детали постановки держатся в секрете. Но известно, что главные роли исполнят Юрий Чурсин (Сирано), Паулина Андреева (Роксана), Кузьма Котрелев (Кристиан), Игорь Золотовицкий (граф де Гиш). Кроме того, Рагно станет Александр Усов, Антон Ефремов — Линьером, Никита Бурячек перевоплотится в Монфлери.
Премьера намечена на 19, 20 марта.
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Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
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Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Александринка с гастролями
Дни Александринского театра пройдут в Москве: спектакли театра представят в МХТ и Центре имени Мейерхольда.
На Основной сцене МХТ впервые в Москве покажут "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького.
"Проводим полномасштабные гастроли после трехлетнего перерыва, последний раз мы привозили в столицу наши спектакли большой формы в марте 2019 года, — рассказывает худрук Валерий Фокин. — Для Александринского театра всегда были важны темы художественного осмысления российской истории, в последнее десятилетие это были темы российского XX века, темы изменения общества и человека, которые повлекла за собой русская революция".
Кроме этого, в Центре имени Мейерхольда Александринский театр сыграет спектакли "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.
Дни Александринского театра пройдут с 24 марта по 1 апреля.