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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/teatr-1775140056.html
Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах
Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах - РИА Новости, 11.03.2022
Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах
В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:46
2022-03-11T13:22
паулина андреева
игорь золотовицкий
мариинский театр
зарядье
театр на малой бронной
культура
егор перегудов
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова, "Лиса и виноград" по знаменитой пьесе Гильерме Фигерейдо. На сцены выйдут Петр Красилов, Юрий Чурсин, Паулина Андреева. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.БДТ и новая классикаВ премьере БДТ "Бесчестье" по одноименному роману Джона Максвелла Кутзее (лауреата Нобелевской премии по литературе) театр исследует современную западноевропейскую прозу.В книге рассказывается история Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне. Он начинает отношения со своей студенткой Мелани. Вскоре его обвиняют в сексуальных домогательствах, увольняют и подвергают публичному позору. Раскаяния Дэвид не чувствует, но решает переехать к своей взрослой дочери Люси на небольшую ферму в провинции."Бесчестье" ставили многие режиссеры: самую известную трактовку создал Корнель Мундруцо, к этому же тексту неоднократно обращался Кшиштоф Варликовский.Премьера запланирована на 11 марта.Марсоход в ЭлектротеатреМультимедиаоперу композитора Николая Попова Curiosity представят в Электротеатре Станиславский. Она вдохновлена твиттер-аккаунтом марсохода, много лет выполняющего свою миссию на Красной планете.Композитор, драматург и режиссер, создавая проект о марсоходе, стремятся уйти от повседневной реальности в придуманный мир и рассуждают над вопросом, что такое современная опера сегодня.Они намеренно акцентируют внимание на спокойном и ветреном Марсе, по которому путешествует Curiosity, и противопоставляют его Земле, которую сотрясают катастрофы, эпидемии, войны.Премьерные постановки намечены на 12 и 13 марта.Большие гастроли из ОмскаСвои лучшие постановки в Москве представит Омский государственный академический театр драмы — участник программы "Большие гастроли".В Театре Вахтангова пройдут показы спектаклей "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин".Обратить внимание стоит на новую премьеру театра, "Обманщики", которых поставил Данил Чащин.Герои — молодые люди, живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь, презирающие установленные правила и порядки. Это легкая, веселая, приятная и в то же время неожиданная игра.Показ спектакля запланирован на 18 марта в Театре Вахтангова.Таинственный РАМТСвой третий спектакль в РАМТе представит Владимир Мирзоев. Как рассказали в театре, речь идет о постановке "Эзоп" по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград".Известен фильм-спектакль на основе "Эзопа" в постановке Георгия Товстоногова в БДТ. Пьесу также ставили во МХАТе и Театре на Малой Бронной.В оригинале это история раба Эзопа, который благодаря своим уму, мудрости и красноречию получает свободу.В РАМТе не раскрывают подробностей работы над спектаклем. Известно, что в нем будут заняты ведущие артисты труппы. Среди них Нелли Уварова, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.Премьера намечена на 11, 16 марта.Мариинка едет в МосквуМариинский театр привезет в Москву оперный цикл Вагнера "Кольцо нибелунга". Четыре его части — "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов".Мариинка — единственный в России театр, где можно целиком услышать знаменитую тетралогию композитора.Первое "Кольцо" в петербургском театре исполнялось с 1900 по 1905 год под руководством легендарного Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов, они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ."Кольцо нибелунга" в Мариинском исполняют солисты труппы. В Москве на сцену выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьев (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер).Постановку под управлением Валерия Гергиева представят в концертном зале "Зарядье": 11 марта — "Золото Рейна", 23 марта — "Валькирию", 24 марта — "Зигфрида", а 17 апреля — "Гибель богов".Сирано в МХТГлавная премьера МХТ имени Чехова — "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана в постановке Егора Перегудова на Основной сцене театра.Пока в театре идут репетиции, детали постановки держатся в секрете. Но известно, что главные роли исполнят Юрий Чурсин (Сирано), Паулина Андреева (Роксана), Кузьма Котрелев (Кристиан), Игорь Золотовицкий (граф де Гиш). Кроме того, Рагно станет Александр Усов, Антон Ефремов — Линьером, Никита Бурячек перевоплотится в Монфлери.Премьера намечена на 19, 20 марта.Александринка с гастролямиДни Александринского театра пройдут в Москве: спектакли театра представят в МХТ и Центре имени Мейерхольда.На Основной сцене МХТ впервые в Москве покажут "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького.Кроме этого, в Центре имени Мейерхольда Александринский театр сыграет спектакли "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.Дни Александринского театра пройдут с 24 марта по 1 апреля.
https://ria.ru/20210606/borodin-1735561518.html
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Анна Нехаева
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паулина андреева, игорь золотовицкий, мариинский театр, зарядье, театр на малой бронной, егор перегудов, электротеатр станиславский, александринский театр, валерий гергиев, театр имени е. вахтангова
08:46 11.03.2022 (обновлено: 13:22 11.03.2022)
 

Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах

© Фото : Пресс-служба Электротеатра СтаниславскийПостановка Curiosity
Постановка Curiosity - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Пресс-служба Электротеатра Станиславский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова, "Лиса и виноград" по знаменитой пьесе Гильерме Фигерейдо. На сцены выйдут Петр Красилов, Юрий Чурсин, Паулина Андреева. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.

БДТ и новая классика

В премьере БДТ "Бесчестье" по одноименному роману Джона Максвелла Кутзее (лауреата Нобелевской премии по литературе) театр исследует современную западноевропейскую прозу.
В книге рассказывается история Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне. Он начинает отношения со своей студенткой Мелани. Вскоре его обвиняют в сексуальных домогательствах, увольняют и подвергают публичному позору. Раскаяния Дэвид не чувствует, но решает переехать к своей взрослой дочери Люси на небольшую ферму в провинции.
© Фото : Пресс-служба БДТСцена из спектакля "Бесчестье"
Сцена из спектакля Бесчестье - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Пресс-служба БДТ
Сцена из спектакля "Бесчестье"

"Меня интересует в первую очередь не социальный и исторический контекст романа, а тема всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ, — отмечает режиссер Евгения Сафонова. — Спектакль не инсценирует события книги напрямую, а представляет инсталляцию, где монтаж текстов соединяется с видеообразами и погружает в атмосферу произведения Кутзее".

"Бесчестье" ставили многие режиссеры: самую известную трактовку создал Корнель Мундруцо, к этому же тексту неоднократно обращался Кшиштоф Варликовский.
Премьера запланирована на 11 марта.
© Фото : Пресс-служба БДТСцена из спектакля "Бесчестье"
Сцена из спектакля Бесчестье - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Пресс-служба БДТ
Сцена из спектакля "Бесчестье"

Марсоход в Электротеатре

Мультимедиаоперу композитора Николая Попова Curiosity представят в Электротеатре Станиславский. Она вдохновлена твиттер-аккаунтом марсохода, много лет выполняющего свою миссию на Красной планете.

"Миллионы жителей Земли наблюдают, как операторы общаются с машиной с помощью языка программирования. Этот язык и становится основой для музыкальной драматургии оперы", — поясняют в театре.

© Фото : Пресс-служба Электротеатра СтаниславскийПостановка Curiosity
Постановка Curiosity - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Пресс-служба Электротеатра Станиславский
Постановка Curiosity
Композитор, драматург и режиссер, создавая проект о марсоходе, стремятся уйти от повседневной реальности в придуманный мир и рассуждают над вопросом, что такое современная опера сегодня.
Они намеренно акцентируют внимание на спокойном и ветреном Марсе, по которому путешествует Curiosity, и противопоставляют его Земле, которую сотрясают катастрофы, эпидемии, войны.
© Фото : Пресс-служба Электротеатра СтаниславскийПостановка Curiosity
Постановка Curiosity - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Пресс-служба Электротеатра Станиславский
Постановка Curiosity

"Несмотря на все усилия, реальность прорывается в оперу, разрушая мечты создателей о чистом искусстве. Парадоксальным образом в опере начинают соединяться далекий космос и земной быт", — комментируют в театре.

Премьерные постановки намечены на 12 и 13 марта.
© Фото : Пресс-служба Электротеатра СтаниславскийПостановка Curiosity
Постановка Curiosity - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Пресс-служба Электротеатра Станиславский
Постановка Curiosity

Большие гастроли из Омска

Свои лучшие постановки в Москве представит Омский государственный академический театр драмы — участник программы "Большие гастроли".
В Театре Вахтангова пройдут показы спектаклей "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин".
Обратить внимание стоит на новую премьеру театра, "Обманщики", которых поставил Данил Чащин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Данил Чащин
Режиссер Данил Чащин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Данил Чащин

"Для меня это история про взросление и, конечно, история любви. Мик и Боб — в каком-то смысле Ромео и Джульетта. Только в спектакле нет враждующих семей, а есть тусовка, к которой они принадлежат, отвергающая такие понятия, как любовь и семья. Им непонятно, зачем вступать в какие-то сложные ответственные отношения, когда неизвестно, что будет завтра", — поясняет он.

Герои — молодые люди, живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь, презирающие установленные правила и порядки. Это легкая, веселая, приятная и в то же время неожиданная игра.
Показ спектакля запланирован на 18 марта в Театре Вахтангова.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкЗдание Театра имени Евгения Вахтангова
Здание Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Здание Театра имени Евгения Вахтангова

Таинственный РАМТ

Свой третий спектакль в РАМТе представит Владимир Мирзоев. Как рассказали в театре, речь идет о постановке "Эзоп" по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград".
Известен фильм-спектакль на основе "Эзопа" в постановке Георгия Товстоногова в БДТ. Пьесу также ставили во МХАТе и Театре на Малой Бронной.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕвгений Редько в роли Эзопа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
Спектакль Эзоп в РАМТе
1 из 2
Евгений Редько в роли Эзопа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНелли Уварова в роли Клеи и Алексей Мясников в роли Ксанфа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
Спектакль Эзоп в РАМТе
2 из 2
Нелли Уварова в роли Клеи и Алексей Мясников в роли Ксанфа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2
Евгений Редько в роли Эзопа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Нелли Уварова в роли Клеи и Алексей Мясников в роли Ксанфа на премьере спектакля "Эзоп" режиссера Владимира Мирзоева по пьесе Гильерме Фигейредо на сцене РАМТ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В оригинале это история раба Эзопа, который благодаря своим уму, мудрости и красноречию получает свободу.
В РАМТе не раскрывают подробностей работы над спектаклем. Известно, что в нем будут заняты ведущие артисты труппы. Среди них Нелли Уварова, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.
Премьера намечена на 11, 16 марта.
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), режиссер Алексей Бородин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня 2021, 08:00Культура
День Бородина: как РАМТу удается оставаться молодежным театром

Мариинка едет в Москву

Мариинский театр привезет в Москву оперный цикл Вагнера "Кольцо нибелунга". Четыре его части — "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов".
Мариинка — единственный в России театр, где можно целиком услышать знаменитую тетралогию композитора.
© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из спектакля "Кольцо нибелунга"
Сцена из спектакля Кольцо нибелунга - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Сцена из спектакля "Кольцо нибелунга"
Первое "Кольцо" в петербургском театре исполнялось с 1900 по 1905 год под руководством легендарного Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.

"Российско-американский художник и дизайнер Георгий Цыпин задал постановке "Кольца" космический масштаб и вневременные координаты", — рассказывают в театре.

© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из спектакля "Кольцо нибелунга"
Сцена из спектакля Кольцо нибелунга - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Сцена из спектакля "Кольцо нибелунга"
Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов, они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ.
"Кольцо нибелунга" в Мариинском исполняют солисты труппы. В Москве на сцену выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьев (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер).
Постановку под управлением Валерия Гергиева представят в концертном зале "Зарядье": 11 марта — "Золото Рейна", 23 марта — "Валькирию", 24 марта — "Зигфрида", а 17 апреля — "Гибель богов".
© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из спектакля "Кольцо нибелунга"
Сцена из спектакля Кольцо нибелунга - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Сцена из спектакля "Кольцо нибелунга"

Сирано в МХТ

Главная премьера МХТ имени Чехова — "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана в постановке Егора Перегудова на Основной сцене театра.

"Сирано де Бержерак" — пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. Принципиально важная для нас тема — разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии", — рассказывает Егор Перегудов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРежиссер Егор Перегудов
Режиссер Егор Перегудов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Режиссер Егор Перегудов
Пока в театре идут репетиции, детали постановки держатся в секрете. Но известно, что главные роли исполнят Юрий Чурсин (Сирано), Паулина Андреева (Роксана), Кузьма Котрелев (Кристиан), Игорь Золотовицкий (граф де Гиш). Кроме того, Рагно станет Александр Усов, Антон Ефремов — Линьером, Никита Бурячек перевоплотится в Монфлери.
Премьера намечена на 19, 20 марта.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Паулина Андреева
Актриса Паулина Андреева
1 из 2
Актриса Паулина Андреева
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на выставке-инсталляции Шейнцис. Эссе в четырех картинах в Еврейском музее и центре толерантности
2 из 2

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2
Актриса Паулина Андреева
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

© РИА Новости / Максим Блинов
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Александринка с гастролями

Дни Александринского театра пройдут в Москве: спектакли театра представят в МХТ и Центре имени Мейерхольда.
На Основной сцене МХТ впервые в Москве покажут "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина — Александринского театра Валерий Фокин

"Проводим полномасштабные гастроли после трехлетнего перерыва, последний раз мы привозили в столицу наши спектакли большой формы в марте 2019 года, — рассказывает худрук Валерий Фокин. — Для Александринского театра всегда были важны темы художественного осмысления российской истории, в последнее десятилетие это были темы российского XX века, темы изменения общества и человека, которые повлекла за собой русская революция".

Кроме этого, в Центре имени Мейерхольда Александринский театр сыграет спектакли "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.
Дни Александринского театра пройдут с 24 марта по 1 апреля.
Фотография к спектаклю Мадам Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:00Культура
Цискаридзе, Гармаш и Алентова на сцене. Театральные премьеры февраля
 
КультураПаулина АндрееваИгорь ЗолотовицкийМариинский театрЗарядьеТеатр на Малой БроннойЕгор ПерегудовЭлектротеатр СтаниславскийАлександринский театрВалерий ГергиевТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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