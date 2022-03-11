https://ria.ru/20220311/teatr-1775140056.html

Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах

Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах - РИА Новости, 11.03.2022

Новые Ромео и Джульетта и марсоход. Что смотреть в театрах

В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:46

2022-03-11T08:46

2022-03-11T13:22

паулина андреева

игорь золотовицкий

мариинский театр

зарядье

театр на малой бронной

культура

егор перегудов

электротеатр станиславский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В марте сразу несколько театров приедут в Москву с гастролями. Кроме того, запланированы премьеры проекта, вдохновленного твиттер-аккаунтом марсохода, "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова, "Лиса и виноград" по знаменитой пьесе Гильерме Фигерейдо. На сцены выйдут Петр Красилов, Юрий Чурсин, Паулина Андреева. О самых интересных постановках — в материале РИА Новости.БДТ и новая классикаВ премьере БДТ "Бесчестье" по одноименному роману Джона Максвелла Кутзее (лауреата Нобелевской премии по литературе) театр исследует современную западноевропейскую прозу.В книге рассказывается история Дэвида Лури, стареющего профессора из университета в Кейптауне. Он начинает отношения со своей студенткой Мелани. Вскоре его обвиняют в сексуальных домогательствах, увольняют и подвергают публичному позору. Раскаяния Дэвид не чувствует, но решает переехать к своей взрослой дочери Люси на небольшую ферму в провинции."Бесчестье" ставили многие режиссеры: самую известную трактовку создал Корнель Мундруцо, к этому же тексту неоднократно обращался Кшиштоф Варликовский.Премьера запланирована на 11 марта.Марсоход в ЭлектротеатреМультимедиаоперу композитора Николая Попова Curiosity представят в Электротеатре Станиславский. Она вдохновлена твиттер-аккаунтом марсохода, много лет выполняющего свою миссию на Красной планете.Композитор, драматург и режиссер, создавая проект о марсоходе, стремятся уйти от повседневной реальности в придуманный мир и рассуждают над вопросом, что такое современная опера сегодня.Они намеренно акцентируют внимание на спокойном и ветреном Марсе, по которому путешествует Curiosity, и противопоставляют его Земле, которую сотрясают катастрофы, эпидемии, войны.Премьерные постановки намечены на 12 и 13 марта.Большие гастроли из ОмскаСвои лучшие постановки в Москве представит Омский государственный академический театр драмы — участник программы "Большие гастроли".В Театре Вахтангова пройдут показы спектаклей "Визит дамы", "Дядя Ваня", "Свидригайлов. Сны", "Блистательный Санкт-Петербург", "Аркадия", "Время женщин".Обратить внимание стоит на новую премьеру театра, "Обманщики", которых поставил Данил Чащин.Герои — молодые люди, живущие в кризисные послевоенные 50-е годы, прожигающие жизнь, презирающие установленные правила и порядки. Это легкая, веселая, приятная и в то же время неожиданная игра.Показ спектакля запланирован на 18 марта в Театре Вахтангова.Таинственный РАМТСвой третий спектакль в РАМТе представит Владимир Мирзоев. Как рассказали в театре, речь идет о постановке "Эзоп" по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград".Известен фильм-спектакль на основе "Эзопа" в постановке Георгия Товстоногова в БДТ. Пьесу также ставили во МХАТе и Театре на Малой Бронной.В оригинале это история раба Эзопа, который благодаря своим уму, мудрости и красноречию получает свободу.В РАМТе не раскрывают подробностей работы над спектаклем. Известно, что в нем будут заняты ведущие артисты труппы. Среди них Нелли Уварова, Евгений Редько, Мария Рыщенкова.Премьера намечена на 11, 16 марта.Мариинка едет в МосквуМариинский театр привезет в Москву оперный цикл Вагнера "Кольцо нибелунга". Четыре его части — "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов".Мариинка — единственный в России театр, где можно целиком услышать знаменитую тетралогию композитора.Первое "Кольцо" в петербургском театре исполнялось с 1900 по 1905 год под руководством легендарного Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов, они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ."Кольцо нибелунга" в Мариинском исполняют солисты труппы. В Москве на сцену выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьев (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер).Постановку под управлением Валерия Гергиева представят в концертном зале "Зарядье": 11 марта — "Золото Рейна", 23 марта — "Валькирию", 24 марта — "Зигфрида", а 17 апреля — "Гибель богов".Сирано в МХТГлавная премьера МХТ имени Чехова — "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана в постановке Егора Перегудова на Основной сцене театра.Пока в театре идут репетиции, детали постановки держатся в секрете. Но известно, что главные роли исполнят Юрий Чурсин (Сирано), Паулина Андреева (Роксана), Кузьма Котрелев (Кристиан), Игорь Золотовицкий (граф де Гиш). Кроме того, Рагно станет Александр Усов, Антон Ефремов — Линьером, Никита Бурячек перевоплотится в Монфлери.Премьера намечена на 19, 20 марта.Александринка с гастролямиДни Александринского театра пройдут в Москве: спектакли театра представят в МХТ и Центре имени Мейерхольда.На Основной сцене МХТ впервые в Москве покажут "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького.Кроме этого, в Центре имени Мейерхольда Александринский театр сыграет спектакли "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.Дни Александринского театра пройдут с 24 марта по 1 апреля.

https://ria.ru/20210606/borodin-1735561518.html

https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

паулина андреева, игорь золотовицкий, мариинский театр, зарядье, театр на малой бронной, егор перегудов, электротеатр станиславский, александринский театр, валерий гергиев, театр имени е. вахтангова