https://ria.ru/20220311/svyaschennik-1777635622.html

Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных

Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 11.03.2022

Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных

Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает Костромской районный суд. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:38

2022-03-11T12:38

2022-03-11T12:38

религия

религия

общество

россия

карабаново

костромская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает Костромской районный суд."Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в отношении гражданина РФ, который 6 марта, находясь в общественном месте во время проведения религиозной службы, в присутствии прихожан путем публичного высказывания информации о нападении Вооруженных сил Российской Федерации на Украину, идущих обстрелах городов Украины… дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении суда.Отмечается, что мужчина разместил аналогичную информацию "с агитационными изображениями" в интернете. Фигурант, на которого составлен протокол, не признал вину."Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности мужчины в совершении вменяемого ему правонарушения, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.По данным СМИ, речь идет о настоятеле храма Воскресения Христова в селе Карабаново иерее Иоанне Бурдине. На сайте прихода эта информация подтверждается. Бурдин поблагодарил прихожан, которые помогли ему собрать сумму для оплаты штрафа.Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ 4 марта и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. О первых решениях судов в российских регионах по этим протоколам стало известно 6 марта.

https://ria.ru/20220307/shtraf-1777031406.html

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карабаново

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, общество, россия, карабаново, костромская область