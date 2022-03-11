Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных
Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных во время проповеди
Свечи в храме. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает Костромской районный суд.
"Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в отношении гражданина РФ, который 6 марта, находясь в общественном месте во время проведения религиозной службы, в присутствии прихожан путем публичного высказывания информации о нападении Вооруженных сил Российской Федерации на Украину, идущих обстрелах городов Украины… дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что мужчина разместил аналогичную информацию "с агитационными изображениями" в интернете. Фигурант, на которого составлен протокол, не признал вину.
"Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности мужчины в совершении вменяемого ему правонарушения, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идет о настоятеле храма Воскресения Христова в селе Карабаново иерее Иоанне Бурдине. На сайте прихода эта информация подтверждается. Бурдин поблагодарил прихожан, которые помогли ему собрать сумму для оплаты штрафа.
Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ 4 марта и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. О первых решениях судов в российских регионах по этим протоколам стало известно 6 марта.