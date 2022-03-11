Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220311/svyaschennik-1777635622.html
Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных
Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных - РИА Новости, 11.03.2022
Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных
Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает Костромской районный суд. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:38
2022-03-11T12:38
религия
религия
общество
россия
карабаново
костромская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/90/1519049085_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_333292a8efa1da41a979258522d48f04.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает Костромской районный суд."Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в отношении гражданина РФ, который 6 марта, находясь в общественном месте во время проведения религиозной службы, в присутствии прихожан путем публичного высказывания информации о нападении Вооруженных сил Российской Федерации на Украину, идущих обстрелах городов Украины… дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении суда.Отмечается, что мужчина разместил аналогичную информацию "с агитационными изображениями" в интернете. Фигурант, на которого составлен протокол, не признал вину."Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности мужчины в совершении вменяемого ему правонарушения, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.По данным СМИ, речь идет о настоятеле храма Воскресения Христова в селе Карабаново иерее Иоанне Бурдине. На сайте прихода эта информация подтверждается. Бурдин поблагодарил прихожан, которые помогли ему собрать сумму для оплаты штрафа.Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ 4 марта и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. О первых решениях судов в российских регионах по этим протоколам стало известно 6 марта.
https://ria.ru/20220307/shtraf-1777031406.html
россия
карабаново
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151904/90/1519049085_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_db2c9bf6ffd0fc6bcd2da318724c56f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, общество, россия, карабаново, костромская область
12:38 11.03.2022
 
Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных

Костромского священника оштрафовали за дискредитацию российских военных во время проповеди

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Свечи в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Житель Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских военных на проповеди, сообщает Костромской районный суд.
"Рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в отношении гражданина РФ, который 6 марта, находясь в общественном месте во время проведения религиозной службы, в присутствии прихожан путем публичного высказывания информации о нападении Вооруженных сил Российской Федерации на Украину, идущих обстрелах городов Украины… дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что мужчина разместил аналогичную информацию "с агитационными изображениями" в интернете. Фигурант, на которого составлен протокол, не признал вину.
"Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу о виновности мужчины в совершении вменяемого ему правонарушения, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 13:53
Двое жителей Ивановской области получили штрафы за дискредитацию ВС России
По данным СМИ, речь идет о настоятеле храма Воскресения Христова в селе Карабаново иерее Иоанне Бурдине. На сайте прихода эта информация подтверждается. Бурдин поблагодарил прихожан, которые помогли ему собрать сумму для оплаты штрафа.
Статья 20.3.3 внесена в КоАП РФ 4 марта и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. О первых решениях судов в российских регионах по этим протоколам стало известно 6 марта.
 
РелигияРелигияОбществоРоссияКарабановоКостромская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала