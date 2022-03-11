В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты
Минобрнауки сообщило о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины
Краснодар. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РТА Новости. Минобрнауки сообщает о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины.
"В Краснодар прибыли семь граждан Арабской Республики Египет и одна гражданка Украины, эвакуированные из Херсона в связи с военной спецоперацией РФ на территории Украины. Все молодые люди — студенты Херсонской государственной морской академии, направления "Навигация и управление морскими судами". Единственная среди них украинка — Анна Эльфахарани, супруга студента-третьекурсника Мохамеда Хассана Эльфахарани, учительница русского языка", - говорится в сообщении.
Вывоз студентов Херсонской государственной морской академии был организован Минобороны РФ после обращения посольства Египта. Вероятнее всего, они будут доучиваться в профильных российских вузах, перечень которых определит Минобрнауки России, сообщает пресс-служба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.