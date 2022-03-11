Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/studenty-1777724095.html
В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты
В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты - РИА Новости, 11.03.2022
В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты
Минобрнауки сообщает о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:56
2022-03-11T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
краснодар
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22aadc55e04bd0e2df12e8201345569f.jpg
МОСКВА, 11 мар - РТА Новости. ​​Минобрнауки сообщает о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины."В Краснодар прибыли семь граждан Арабской Республики Египет и одна гражданка Украины, эвакуированные из Херсона в связи с военной спецоперацией РФ на территории Украины. Все молодые люди — студенты Херсонской государственной морской академии, направления "Навигация и управление морскими судами". Единственная среди них украинка — Анна Эльфахарани, супруга студента-третьекурсника Мохамеда Хассана Эльфахарани, учительница русского языка", - говорится в сообщении.Вывоз студентов Херсонской государственной морской академии был организован Минобороны РФ после обращения посольства Египта. Вероятнее всего, они будут доучиваться в профильных российских вузах, перечень которых определит Минобрнауки России, сообщает пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777039833.html
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html
россия
краснодар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab8b7313570e816a657e5c96ab0ef207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, краснодар, египет
17:56 11.03.2022
 
В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты

​​Минобрнауки сообщило о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РТА Новости. ​​Минобрнауки сообщает о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины.
Краснодар прибыли семь граждан Арабской Республики Египет и одна гражданка Украины, эвакуированные из Херсона в связи с военной спецоперацией РФ на территории Украины. Все молодые люди — студенты Херсонской государственной морской академии, направления "Навигация и управление морскими судами". Единственная среди них украинка — Анна Эльфахарани, супруга студента-третьекурсника Мохамеда Хассана Эльфахарани, учительница русского языка", - говорится в сообщении.
Вывоз студентов Херсонской государственной морской академии был организован Минобороны РФ после обращения посольства Египта. Вероятнее всего, они будут доучиваться в профильных российских вузах, перечень которых определит Минобрнауки России, сообщает пресс-служба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 14:50
Путин и Моди обсудили по телефону эвакуацию индийских студентов из Украины
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Разрушенный жилой дом в в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
С Украины эвакуировали более 13 тысяч граждан Индии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКраснодарЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала