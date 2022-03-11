https://ria.ru/20220311/studenty-1777724095.html

В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты

В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты - РИА Новости, 11.03.2022

В Краснодар с Украины прибыли первые иностранные студенты

Минобрнауки сообщает о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:56

2022-03-11T17:56

2022-03-11T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

краснодар

египет

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МОСКВА, 11 мар - РТА Новости. ​​Минобрнауки сообщает о первых иностранных студентах, прибывших в Краснодар с Украины."В Краснодар прибыли семь граждан Арабской Республики Египет и одна гражданка Украины, эвакуированные из Херсона в связи с военной спецоперацией РФ на территории Украины. Все молодые люди — студенты Херсонской государственной морской академии, направления "Навигация и управление морскими судами". Единственная среди них украинка — Анна Эльфахарани, супруга студента-третьекурсника Мохамеда Хассана Эльфахарани, учительница русского языка", - говорится в сообщении.Вывоз студентов Херсонской государственной морской академии был организован Минобороны РФ после обращения посольства Египта. Вероятнее всего, они будут доучиваться в профильных российских вузах, перечень которых определит Минобрнауки России, сообщает пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777039833.html

https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html

россия

краснодар

египет

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, краснодар, египет