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СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин - РИА Новости, 11.03.2022
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:31
2022-03-11T15:35
в мире
владимир путин
ссср
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин."СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов... Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
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Путин об успехах СССР в условиях санкций
Путин об успехах СССР, несмотря на санкции, на встрече с Лукашенко
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в мире, владимир путин, ссср, россия, белоруссия, александр лукашенко
14:31 11.03.2022 (обновлено: 15:35 11.03.2022)
 
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин

Президент Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин.
"СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов... Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:24
Лукашенко назвал санкции Запада незаконным свинством
 
В миреВладимир ПутинСССРРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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