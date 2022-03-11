https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин - РИА Новости, 11.03.2022
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:31
2022-03-11T14:31
2022-03-11T15:35
в мире
владимир путин
ссср
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин."СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов... Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777662196.html
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Путин об успехах СССР в условиях санкций
Путин об успехах СССР, несмотря на санкции, на встрече с Лукашенко
2022-03-11T14:31
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, ссср, россия, белоруссия, александр лукашенко
14:31 11.03.2022 (обновлено: 15:35 11.03.2022)
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
Президент Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха