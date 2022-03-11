https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин - РИА Новости, 11.03.2022

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:31

2022-03-11T14:31

2022-03-11T15:35

в мире

владимир путин

ссср

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент Владимир Путин."СССР действительно жил в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов... Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", - сказал Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777662196.html

ссср

россия

белоруссия

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Путин об успехах СССР в условиях санкций Путин об успехах СССР, несмотря на санкции, на встрече с Лукашенко 2022-03-11T14:31 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, ссср, россия, белоруссия, александр лукашенко