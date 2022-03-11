https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html

ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины

ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины - РИА Новости, 11.03.2022

ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины

ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:55

2022-03-11T20:55

2022-03-11T20:56

обострение ситуации в днр и лнр

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия