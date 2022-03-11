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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины
ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины - РИА Новости, 11.03.2022
ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины
ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:55
2022-03-11T20:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
20:55 11.03.2022 (обновлено: 20:56 11.03.2022)
 
ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины

Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили 3346 военных объектов Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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