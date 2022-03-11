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В Сухуме прошла многотысячная акция в поддержку России
В Сухуме прошла многотысячная акция в поддержку России - РИА Новости, 11.03.2022
В Сухуме прошла многотысячная акция в поддержку России
Многотысячная акция в поддержку действий России по обеспечению мира в Донбассе, а также по демилитаризации Украины прошла в пятницу в Сухуме, передаёт... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:57
2022-03-11T14:57
в мире
аслан бжания
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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СУХУМ, 11 мар – РИА Новости. Многотысячная акция в поддержку действий России по обеспечению мира в Донбассе, а также по демилитаризации Украины прошла в пятницу в Сухуме, передаёт корреспондент РИА Новости.В акции, которая проходила на стадионе "Динамо", приняли участие представители власти, оппозиции, общественных организаций, деятели культуры и жители Абхазии."Мы собрались в поддержку нашего друга и союзника - Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу (Путину – ред.) далось решение о проведении специальной военной операции. Здесь присутствуют представители разных политических партий и общественных организаций. Это говорит о том, что в вопросе развития абхазо-российских отношений мы едины. Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России", - сказал в своём обращении президент республики Аслан Бжания, отметив, что Абхазия поддерживает Россию."В эти дни мы рядом с народом России. Я, как глава государства, все руководство республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.
https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777492159.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, аслан бжания, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
14:57 11.03.2022
 
В Сухуме прошла многотысячная акция в поддержку России

В Сухуме прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации на Украине

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе
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СУХУМ, 11 мар – РИА Новости. Многотысячная акция в поддержку действий России по обеспечению мира в Донбассе, а также по демилитаризации Украины прошла в пятницу в Сухуме, передаёт корреспондент РИА Новости.
В акции, которая проходила на стадионе "Динамо", приняли участие представители власти, оппозиции, общественных организаций, деятели культуры и жители Абхазии.
Участники акции в поддержку России, проводящей военную спецоперацию по демилитаризации Украины, в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 15:48
В Ереване прошла акция в поддержку России
"Мы собрались в поддержку нашего друга и союзника - Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу (Путину – ред.) далось решение о проведении специальной военной операции. Здесь присутствуют представители разных политических партий и общественных организаций. Это говорит о том, что в вопросе развития абхазо-российских отношений мы едины. Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России", - сказал в своём обращении президент республики Аслан Бжания, отметив, что Абхазия поддерживает Россию.
"В эти дни мы рядом с народом России. Я, как глава государства, все руководство республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:07
На севере Сирии прошли массовые акции в поддержку России
 
В миреАслан БжанияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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