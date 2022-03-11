https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину

"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину - РИА Новости, 11.03.2022

"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину

Украина стремительно превращается в поле боя для солдат удачи всех мастей. После того как президент Владимир Зеленский объявил о создании "иностранного легиона" РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:00

2022-03-11T08:00

2022-03-11T11:15

безопасность

игорь конашенков

азербайджан

прибалтика

россия

blackwater

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Украина стремительно превращается в поле боя для солдат удачи всех мастей. После того как президент Владимир Зеленский объявил о создании "иностранного легиона" и отмене визового режима для добровольцев из-за рубежа, в страну хлынул поток европейских и американских наемников. Многие — сторонники ультраправой идеологии, проще говоря — откровенные неонацисты. Одновременно Запад перебрасывает туда исламских экстремистов с Ближнего Востока.Без суда и следствияНа днях украинское телевидение с помпой показало сюжет: в страну прибыли экс-военнослужащие Великобритании. Цель визита отнюдь не туристическая. Ветераны из Туманного Альбиона хотят вступить в "иностранный легион", сформированный киевскими властями для борьбы с "российской агрессией". В новой форме международной расцветки multicam, легких кевларовых бронежилетах, облепленные нашивками, наглые и уверенные в себе. Охотно рассказывают журналистам, что едут "убивать русских", имеют богатый боевой опыт в Ираке и Афганистане и не сомневаются: сейчас тоже будет нечто похожее.Однако британские "отпускники" еще ни разу не сталкивались с регулярной армией сильного государства. И не понимают, что на этом сафари вполне могут сами оказаться дичью. В начале марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков недвусмысленно предупредил: наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Лучшее, что их ждет в зоне боевых действий, — уголовная ответственность и тюремный срок.Тем не менее на Украину потянулись авантюристы со всего Запада. Конашенков отметил, что в США развернули масштабную вербовочную программу по набору наемников из таких известных ЧВК, как Academi, DynCorp и Cubic.Авангард ЗападаAcademi — это бывшая Blackwater. Ребрендинг провели лет десять назад. Причина — массовые нарушения бойцами правил войны: они неоднократно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые районы, жестоко обращались с пленными. Кроме того, были замешаны в скандале с контрабандой оружия. У компании есть собственный вертолетный парк, богатый арсенал вооружения, в том числе тяжелого, бронеавтомобили. Конечно, технику на Украину они вряд ли повезут, но даже в качестве легкой пехоты эти наемники — серьезная сила.DynCorp International — старейшая ЧВК, основанная еще в 1946-м. Занималась испытаниями ракетной техники для Пентагона, разработкой вакцин, устанавливала системы безопасности в посольствах США, оказывала воздушную поддержку американским силовикам. С 2010-го обучает сотрудников разведслужб действиям в тылу противника, диверсиям, снайперской войне и подрывному делу. Задача — создание хаоса на линиях снабжения, засады на конвои, оборудование схронов с вооружением и взрывчаткой. Их главный противник — российский спецназ, прочесывающий леса на пути следования войсковых колонн.Небольшая ЧВК Cubic в мировые СМИ попадала редко. Известно, что перед нападением на Южную Осетию в августе 2008-го ее представители обучали грузинских солдат обращаться с современными средствами связи, радиоэлектронной разведки и спутниковой навигации. Не исключено, что на Украине попытается хоть как-то восстановить систему управления ВСУ, практически полностью парализованную в первые дни спецоперации."Западные наемники присутствовали на линии соприкосновения всегда, просто раньше об этом не сообщали официально, — рассказал РИА Новости офицер армии ДНР с позывным Леший. — Мы не раз перехватывали радиопереговоры на английском языке. А сейчас, когда наступаем на юг, находим на брошенных украинских опорниках западную документацию, личные вещи, гаджеты заезжих "гастролеров". В плен из них никто пока не попадался. Лучше бы "гостям" добровольно сложить оружие, потому что церемониться и миндальничать с ними никто не будет".Радикалы и сепаратистыОбщий настрой в армии ДНР: пусть пригоняют как можно больше отморозков, земли хватит на всех. Ведь, помимо тех, для кого война — профессия и средство заработка, на Украину устремился весь цвет современного европейского нацизма. Это, к слову, признают и на Западе. Например, немецкое издание ZEIT Online написало, что несколько сотен членов ультраправых организаций уже выехали в зону конфликта. Как уточняет портал, "помимо авантюризма и военного опыта, правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба с русскими".За ними потянулись их единомышленники из Испании, Италии, США, Прибалтики, Скандинавии. А 3 марта французский телеканал TF1 Info сообщил, что во Франции задержали 14 военных украинского происхождения из Иностранного легиона по подозрению в попытке присоединиться к конфликту на Украине.На призыв Зеленского откликнулись и боевики-сепаратисты из Армии освобождения Косово, в нулевые, в частности, торговавшие человеческими органами. Разумеется, подневольными донорами были исключительно сербы.Боевого опыта у идейных "легионеров" немного. Зато в избытке — русофобия и желание воевать с Россией везде, где возможно. Так, в среду украинские СМИ показали наемников, представившихся гражданами Азербайджана. Один из них демонстративно выкрикивал лозунги в поддержку так называемой Ичкерии*.Служба внешней разведки России ранее информировала, что страны НАТО готовятся перебросить на Украину сотни экстремистов с Ближнего и Среднего Востока. В последний раз ближневосточные радикалы участвовали в боевых действиях на постсоветском пространстве во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020-го.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220310/tekhnika-1777508091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/pushilin-1777361442.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, игорь конашенков, азербайджан, прибалтика, россия, blackwater, министерство обороны сша, вооруженные силы украины