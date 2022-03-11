США разыграли для Европы спектакль, чтобы навредить России

10:23 11.03.2022 (обновлено: 16:13 11.03.2022)
В Китае рассказали о разыгранном США "драматическом спектакле" из-за России
Huánqiú Shíbào назвала попытки США убедить ЕС отказаться от энергии из России спектаклем
Флаги США и Европейского союза в Брюсселе
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается всеми силами убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, однако ставки для них в такой ситуации весьма разные, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
Автор статьи напомнил, что президент США Джо Байден на днях запретил импорт нефти, газа и угля из России. Тем не менее для оказания серьезного давления этих мер недостаточно, поскольку необходима поддержка европейских стран. Однако в сложившейся ситуации возможные потери Евросоюза многократно превышают американские: в то время как Вашингтон импортирует из России лишь восемь процентов от всех запасов нефти, а газ не покупает в принципе, Москва поставляет ЕС большую часть нефти и около 45 процентов всех запасов газа. Исходя из этого, заявления Штатов о серьезных издержках для страны из-за санкций лицемерны, отмечается в статье.
"Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным "первопроходцем", лицемерно притворяясь "Дон Кихотом, который будет сражаться за вас безо всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы". Суть этого спектакля — убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов", — пишет автор.
В свою очередь, власти Германии и Франции ясно дали понять, что подобные санкции для них чреваты грандиозными проблемами: это говорит об отсутствии в рядах союзников единства. Сами США не в состоянии заставить другие страны следовать их примеру в отношениях с Россией, потому и занимаются спекуляциями. Но жесткие санкции никогда по-настоящему не улаживали проблемы, а Евросоюзу необходимо наконец очнуться и следовать независимой от Вашингтона политике, подытожил автор.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине. По его словам, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас в силах принять аналогичные меры, но Соединенные Штаты могут на это пойти.
Как подчеркивал ранее вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>