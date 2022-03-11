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https://ria.ru/20220311/spektakl-1777604705.html
США разыграли для Европы спектакль, чтобы навредить России
В Китае рассказали о разыгранном США "драматическом спектакле" из-за России - РИА Новости, 11.03.2022
США разыграли для Европы спектакль, чтобы навредить России
Вашингтон пытается всеми силами убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, однако ставки для них в такой ситуации весьма разные, пишет китайская... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:23
2022-03-11T16:13
цены на нефть
владимир путин
александр новак
джо байден
сша
россия
франция
евросоюз
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается всеми силами убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, однако ставки для них в такой ситуации весьма разные, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".Автор статьи напомнил, что президент США Джо Байден на днях запретил импорт нефти, газа и угля из России. Тем не менее для оказания серьезного давления этих мер недостаточно, поскольку необходима поддержка европейских стран. Однако в сложившейся ситуации возможные потери Евросоюза многократно превышают американские: в то время как Вашингтон импортирует из России лишь восемь процентов от всех запасов нефти, а газ не покупает в принципе, Москва поставляет ЕС большую часть нефти и около 45 процентов всех запасов газа. Исходя из этого, заявления Штатов о серьезных издержках для страны из-за санкций лицемерны, отмечается в статье."Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным "первопроходцем", лицемерно притворяясь "Дон Кихотом, который будет сражаться за вас безо всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы". Суть этого спектакля — убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов", — пишет автор.В свою очередь, власти Германии и Франции ясно дали понять, что подобные санкции для них чреваты грандиозными проблемами: это говорит об отсутствии в рядах союзников единства. Сами США не в состоянии заставить другие страны следовать их примеру в отношениях с Россией, потому и занимаются спекуляциями. Но жесткие санкции никогда по-настоящему не улаживали проблемы, а Евросоюзу необходимо наконец очнуться и следовать независимой от Вашингтона политике, подытожил автор.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине. По его словам, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас в силах принять аналогичные меры, но Соединенные Штаты могут на это пойти.Как подчеркивал ранее вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777583622.html
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цены на нефть, владимир путин, александр новак, джо байден, сша, россия, франция, евросоюз
10:23 11.03.2022 (обновлено: 16:13 11.03.2022)
 
В Китае рассказали о разыгранном США "драматическом спектакле" из-за России

Huánqiú Shíbào назвала попытки США убедить ЕС отказаться от энергии из России спектаклем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Европейского союза в Брюсселе
Флаги США и Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского союза в Брюсселе
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается всеми силами убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, однако ставки для них в такой ситуации весьма разные, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
Автор статьи напомнил, что президент США Джо Байден на днях запретил импорт нефти, газа и угля из России. Тем не менее для оказания серьезного давления этих мер недостаточно, поскольку необходима поддержка европейских стран. Однако в сложившейся ситуации возможные потери Евросоюза многократно превышают американские: в то время как Вашингтон импортирует из России лишь восемь процентов от всех запасов нефти, а газ не покупает в принципе, Москва поставляет ЕС большую часть нефти и около 45 процентов всех запасов газа. Исходя из этого, заявления Штатов о серьезных издержках для страны из-за санкций лицемерны, отмечается в статье.
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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В Китае выразили надежду на скорое разрешение ситуации на Украине
"Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным "первопроходцем", лицемерно притворяясь "Дон Кихотом, который будет сражаться за вас безо всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы". Суть этого спектакля — убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов", — пишет автор.
В свою очередь, власти Германии и Франции ясно дали понять, что подобные санкции для них чреваты грандиозными проблемами: это говорит об отсутствии в рядах союзников единства. Сами США не в состоянии заставить другие страны следовать их примеру в отношениях с Россией, потому и занимаются спекуляциями. Но жесткие санкции никогда по-настоящему не улаживали проблемы, а Евросоюзу необходимо наконец очнуться и следовать независимой от Вашингтона политике, подытожил автор.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине. По его словам, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас в силах принять аналогичные меры, но Соединенные Штаты могут на это пойти.
Как подчеркивал ранее вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
06:19
В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику
 
Цены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакДжо БайденСШАРоссияФранцияЕвросоюз
 
 
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