https://ria.ru/20220311/soveschanie-1777616565.html
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.03.2022
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обменяться информацией по текущим событиям и предоставил слово министру обороны... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:18
2022-03-11T11:18
2022-03-11T11:22
политика
владимир путин
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обменяться информацией по текущим событиям и предоставил слово министру обороны Сергею Шойгу."Начать я хотел бы…с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям", - сказал Путин в начале совещания.
https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777608054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), совет федерации рф, россия
11:18 11.03.2022 (обновлено: 11:22 11.03.2022)
Путин проводит совещание с членами Совбеза
Путин на совещании с членами Совбеза предложил обменяться информацией по текущим событиям