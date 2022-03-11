https://ria.ru/20220311/soveschanie-1777616565.html

Путин проводит совещание с членами Совбеза

Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.03.2022

Путин проводит совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обменяться информацией по текущим событиям и предоставил слово министру обороны... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:18

2022-03-11T11:18

2022-03-11T11:22

политика

владимир путин

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил обменяться информацией по текущим событиям и предоставил слово министру обороны Сергею Шойгу."Начать я хотел бы…с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям", - сказал Путин в начале совещания.

https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777608054.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), совет федерации рф, россия