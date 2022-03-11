https://ria.ru/20220311/sovbezoon-1777642619.html

Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция

Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2022

Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция

Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:13

2022-03-11T19:13

2022-03-11T19:13

россия

украина

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Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.

россия

украина

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

россия, украина, видео