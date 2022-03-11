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Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2022
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:13
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россия
украина
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Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
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LIVE: Совет Безопасности ООН собирается по просьбе России
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россия, украина, видео
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
2022-03-11T19:13
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PT123M08S
19:13 11.03.2022
 

Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
 
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