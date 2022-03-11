https://ria.ru/20220311/sovbezoon-1777642619.html
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2022
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:13
2022-03-11T19:13
2022-03-11T19:13
россия
украина
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Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
россия
украина
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совет Безопасности ООН собирается по просьбе России
LIVE: Совет Безопасности ООН собирается по просьбе России
2022-03-11T19:13
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PT123M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, видео
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
2022-03-11T19:13
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PT123M08S
Заседание Совбеза ООН по просьбе России. Прямая трансляция
Совет Безопасности ООН проводит заседание по просьбе России, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.