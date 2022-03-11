https://ria.ru/20220311/sovbez-1777618388.html
Совещание Совета безопасности с участием Путина. Трансляция
Совещание Совета безопасности с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 11.03.2022
Совещание Совета безопасности с участием Путина. Трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:34
2022-03-11T11:34
2022-03-11T11:36
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Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности.
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности
LIVE: Владимир Путин проводит совещание с членами Совета Безопасности
2022-03-11T11:34
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Совещание Совета безопасности с участием Путина. Трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности.
2022-03-11T11:34
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PT1S
11:34 11.03.2022 (обновлено: 11:36 11.03.2022)
Совещание Совета безопасности с участием Путина. Трансляция
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности.