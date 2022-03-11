https://ria.ru/20220311/sovbez-1777577359.html

Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине

Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:06

2022-03-11T01:06

2022-03-11T01:11

в мире

оон

россия

сша

украина

мария захарова

нед прайс

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

ООН, 11 мар — РИА Новости. Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

россия

сша

украина

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, оон, россия, сша, украина, мария захарова, нед прайс, мид кнр, вашингтон (город)