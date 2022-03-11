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Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине
Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T01:06
2022-03-11T01:11
в мире
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россия
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ООН, 11 мар — РИА Новости. Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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в мире, оон, россия, сша, украина, мария захарова, нед прайс, мид кнр, вашингтон (город)
01:06 11.03.2022 (обновлено: 01:11 11.03.2022)
 
Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / POOL
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ООН, 11 мар — РИА Новости. Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины", — написал Полянский.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
В миреООНРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваНед ПрайсМИД КНРВашингтон (город)
 
 
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