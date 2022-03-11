01:06 11.03.2022 (обновлено: 01:11 11.03.2022)
Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине
Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 11 мар — РИА Новости. Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины", — написал Полянский.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, участие США в работе биолабораторий на Украине не выходило за рамки эпизодической помощи в обеспечении безопасности.