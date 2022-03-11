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Депутаты Госдумы уходят в отечественные соцсети
Депутаты Госдумы уходят в отечественные соцсети - РИА Новости, 11.03.2022
Депутаты Госдумы уходят в отечественные соцсети
Депутаты Госдумы удаляют аккаунты в Instagram и Facebook после заявления Meta и просят подписываться на свои аккаунты в российских социальных сетях. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:33
2022-03-11T20:33
генеральная прокуратура рф
госдума рф
россия
telegram (приложение)
одноклассники
технологии
александр лукашенко
петр толстой
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы удаляют аккаунты в Instagram и Facebook после заявления Meta и просят подписываться на свои аккаунты в российских социальных сетях.Как сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия", парламентарии удаляют аккаунты и полностью переходят в отечественные соцсети.О решении удалить свой профиль в соцсетях Meta заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Telegram он оповестил подписчиков, что в пятницу в 23.00 удаляет страницы в Instagram и Facebook и добавил, что не считает нужным и возможным "иметь хоть какие-то отношения с этими площадками".Об уходе с платформ "за поощрение неонацизма" заявил и замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. Политик попросил подписываться на его аккаунт во "ВКонтакте".С кратким "до свидания" и заметкой в посте, объясняющей причины ухода, решил покинуть соцсети Meta глава комитета Госдумы по молодежным делам Артем Метелев.Думские парламентарии продолжают оповещать подписчиков о скорой блокировке платформ, предлагают подписываться на их аккаунты во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Telegram-каналы.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777756628.html
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генеральная прокуратура рф, госдума рф, россия, telegram (приложение), одноклассники, технологии, александр лукашенко, петр толстой, евгений ревенко
20:33 11.03.2022
 
Депутаты Госдумы уходят в отечественные соцсети

Депутаты Госдумы удаляют аккаунты в Instagram и Facebook, переходят в российские соцсети

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы удаляют аккаунты в Instagram и Facebook после заявления Meta и просят подписываться на свои аккаунты в российских социальных сетях.
Как сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия", парламентарии удаляют аккаунты и полностью переходят в отечественные соцсети.
О решении удалить свой профиль в соцсетях Meta заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Telegram он оповестил подписчиков, что в пятницу в 23.00 удаляет страницы в Instagram и Facebook и добавил, что не считает нужным и возможным "иметь хоть какие-то отношения с этими площадками".
Об уходе с платформ "за поощрение неонацизма" заявил и замруководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко. Политик попросил подписываться на его аккаунт во "ВКонтакте".
С кратким "до свидания" и заметкой в посте, объясняющей причины ухода, решил покинуть соцсети Meta глава комитета Госдумы по молодежным делам Артем Метелев.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Думские парламентарии продолжают оповещать подписчиков о скорой блокировке платформ, предлагают подписываться на их аккаунты во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Telegram-каналы.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Генеральная прокуратура РФГосдума РФРоссияTelegram (приложение)ОдноклассникиТехнологииАлександр ЛукашенкоПетр ТолстойЕвгений Ревенко
 
 
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