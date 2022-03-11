https://ria.ru/20220311/simonyan-1777693709.html

Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян

Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян - РИА Новости, 11.03.2022

Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян

Украинский суд заочно арестовал главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян после ее призыва присоединить республики Донбасса к России,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:22

2022-03-11T16:22

2022-03-11T18:49

медиавойны

маргарита симоньян

в мире

украина

ирина венедиктова

генеральная прокуратура украины

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский суд заочно арестовал главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян после ее призыва присоединить республики Донбасса к России, сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Она опубликовала фото решения судьи. Из него следует, что журналистке инкриминируется "посягательство на территориальную целостность Украины".Обращаясь к главреду RT на русском языке, генпрокурор перепутала отчество и назвала ее "Маргарита Семеновна" вместо "Маргарита Симоновна". Позднее сама Симоньян обратила внимание на процессуальную ошибку, допущенную Венедиктовой. "Вот же бестолочи", — написала она в Telegram-канале."Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус на Украине — подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", — говорится в публикации Венедиктовой.По ее словам, исполнить приказ на территории России невозможно, поэтому прокуроры собираются объявить Симоньян в международный розыск."По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции на Украину", — заявила Венедиктова.Она посоветовала Симоньян найти "хороших юристов"."Для нас на Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию — у вас моя гарантия", — отмечается в посте.Ранее Венедиктова сообщила, что на Украине возбудили дела против более чем 40 россиян — в списке депутаты и министры.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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https://ria.ru/20220305/mikhalkov-1776662698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

маргарита симоньян, в мире, украина, ирина венедиктова, генеральная прокуратура украины, россия