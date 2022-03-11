Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220311/simonyan-1777693709.html
Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян
Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян - РИА Новости, 11.03.2022
Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян
Украинский суд заочно арестовал главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян после ее призыва присоединить республики Донбасса к России,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:22
2022-03-11T18:49
медиавойны
маргарита симоньян
в мире
украина
ирина венедиктова
генеральная прокуратура украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский суд заочно арестовал главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян после ее призыва присоединить республики Донбасса к России, сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Она опубликовала фото решения судьи. Из него следует, что журналистке инкриминируется "посягательство на территориальную целостность Украины".Обращаясь к главреду RT на русском языке, генпрокурор перепутала отчество и назвала ее "Маргарита Семеновна" вместо "Маргарита Симоновна". Позднее сама Симоньян обратила внимание на процессуальную ошибку, допущенную Венедиктовой. "Вот же бестолочи", — написала она в Telegram-канале."Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус на Украине — подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", — говорится в публикации Венедиктовой.По ее словам, исполнить приказ на территории России невозможно, поэтому прокуроры собираются объявить Симоньян в международный розыск."По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции на Украину", — заявила Венедиктова.Она посоветовала Симоньян найти "хороших юристов"."Для нас на Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию — у вас моя гарантия", — отмечается в посте.Ранее Венедиктова сообщила, что на Украине возбудили дела против более чем 40 россиян — в списке депутаты и министры.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220307/baskov-1777095121.html
https://ria.ru/20220305/mikhalkov-1776662698.html
https://ria.ru/20220308/delo-1777145604.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_03b8a94414e1b88578c1c7da43b1ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, в мире, украина, ирина венедиктова, генеральная прокуратура украины, россия
16:22 11.03.2022 (обновлено: 18:49 11.03.2022)
 
Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян

Украинский суд заочно арестовал главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский суд заочно арестовал главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян после ее призыва присоединить республики Донбасса к России, сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Она опубликовала фото решения судьи. Из него следует, что журналистке инкриминируется "посягательство на территориальную целостность Украины".
Обращаясь к главреду RT на русском языке, генпрокурор перепутала отчество и назвала ее "Маргарита Семеновна" вместо "Маргарита Симоновна". Позднее сама Симоньян обратила внимание на процессуальную ошибку, допущенную Венедиктовой. "Вот же бестолочи", — написала она в Telegram-канале.
"Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус на Украине — подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", — говорится в публикации Венедиктовой.
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 23:07
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал
По ее словам, исполнить приказ на территории России невозможно, поэтому прокуроры собираются объявить Симоньян в международный розыск.
"По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции на Украину", — заявила Венедиктова.
Она посоветовала Симоньян найти "хороших юристов".
"Для нас на Украине очень важно, чтоб все было по букве и духу закона. Состязательность, прозрачность и доступ к правосудию — у вас моя гарантия", — отмечается в посте.
Ранее Венедиктова сообщила, что на Украине возбудили дела против более чем 40 россиян — в списке депутаты и министры.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:28Культура
Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
8 марта, 13:43
СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине
 
МедиавойныМаргарита СимоньянВ миреУкраинаИрина ВенедиктоваГенеральная прокуратура УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала