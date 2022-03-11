https://ria.ru/20220311/shreder-1777649073.html

В Кремле воздержались от ответа на вопрос о встрече Путина и Шредера

В Кремле воздержались от ответа на вопрос о встрече Путина и Шредера - РИА Новости, 11.03.2022

В Кремле воздержались от ответа на вопрос о встрече Путина и Шредера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы состоявшейся накануне в Москве встрече президента России Владимира... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:29

2022-03-11T13:29

2022-03-11T13:29

в мире

россия

владимир путин

германия

герхард шредер

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы состоявшейся накануне в Москве встрече президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером."Я по Шредеру информацией не располагаю. Ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Шредер находится в Москве, встречался ли он с Путиным и обсуждали ли они Украину.Ранее газета Politico со ссылкой на источники написала, что Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине. После этого СМИ сообщили, что встреча Шредера с Путиным не согласовывалась с правительством Германии и оно в этом не участвует. По сообщению издания Welt, правительство Украины "попросило Шредера о посредничестве". Как заявил Politico осведомленный источник, украинская сторона хочет понять, "сможет ли Шредер построить мост для диалога с Путиным".

https://ria.ru/20220304/shreder-1776392628.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, германия, герхард шредер, дмитрий песков