Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html
Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину
Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину - РИА Новости, 11.03.2022
Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину
Граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:53
2022-03-11T18:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сербия
александр вучич
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок.Бербок находится в пятницу с визитом в Белграде. По словам Вучича, они обсудили ситуацию в регионе и происходящее на Украине, поддержку Белградом осуждающей операцию РФ резолюции на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Сербский лидер сказал, что в разговоре с германским министром попытался "объяснить позицию нашей страны"."Что касается добровольцев в зоне конфликта на Украине, поскольку обе стороны позвали добровольцев, согласно уголовному законодательству Республики Сербии, которое мы ужесточим, наказуемо участие в каких-либо конфликтах, которые не являются защитой территориальной целостности Сербии. Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать", - подчеркнул сербский лидер на совместной пресс-конференции.В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/serbiya-1777718132.html
https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
сербия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:53 11.03.2022
 
Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину

Президент Вучич: сербы, которые поедут воевать за границу, будут строго наказаны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Бербок находится в пятницу с визитом в Белграде. По словам Вучича, они обсудили ситуацию в регионе и происходящее на Украине, поддержку Белградом осуждающей операцию РФ резолюции на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Сербский лидер сказал, что в разговоре с германским министром попытался "объяснить позицию нашей страны".
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:36
Вучич призвал Сербию не дистанцироваться на фоне операции России на Украине
"Что касается добровольцев в зоне конфликта на Украине, поскольку обе стороны позвали добровольцев, согласно уголовному законодательству Республики Сербии, которое мы ужесточим, наказуемо участие в каких-либо конфликтах, которые не являются защитой территориальной целостности Сербии. Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать", - подчеркнул сербский лидер на совместной пресс-конференции.
В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:26
Шешель в письме Путину заверил, что Сербия не введет санкции против России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСербияАлександр ВучичРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала