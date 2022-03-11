Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину
Президент Вучич: сербы, которые поедут воевать за границу, будут строго наказаны
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Бербок находится в пятницу с визитом в Белграде. По словам Вучича, они обсудили ситуацию в регионе и происходящее на Украине, поддержку Белградом осуждающей операцию РФ резолюции на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Сербский лидер сказал, что в разговоре с германским министром попытался "объяснить позицию нашей страны".
"Что касается добровольцев в зоне конфликта на Украине, поскольку обе стороны позвали добровольцев, согласно уголовному законодательству Республики Сербии, которое мы ужесточим, наказуемо участие в каких-либо конфликтах, которые не являются защитой территориальной целостности Сербии. Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать", - подчеркнул сербский лидер на совместной пресс-конференции.
В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.