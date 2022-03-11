https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html

Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину

Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину - РИА Новости, 11.03.2022

Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину

Граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону, заявил... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:53

2022-03-11T18:53

2022-03-11T18:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сербия

александр вучич

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок.Бербок находится в пятницу с визитом в Белграде. По словам Вучича, они обсудили ситуацию в регионе и происходящее на Украине, поддержку Белградом осуждающей операцию РФ резолюции на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Сербский лидер сказал, что в разговоре с германским министром попытался "объяснить позицию нашей страны"."Что касается добровольцев в зоне конфликта на Украине, поскольку обе стороны позвали добровольцев, согласно уголовному законодательству Республики Сербии, которое мы ужесточим, наказуемо участие в каких-либо конфликтах, которые не являются защитой территориальной целостности Сербии. Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать", - подчеркнул сербский лидер на совместной пресс-конференции.В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/serbiya-1777718132.html

https://ria.ru/20220304/sheshel-1776503976.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, россия, украина, ситуация в днр и лнр