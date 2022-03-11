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Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию - РИА Новости, 11.03.2022
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию
США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:46
2022-03-11T23:32
сша
россия
украина
государственный департамент сша
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
украина
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сша, россия, украина, государственный департамент сша, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, нед прайс, санкции, санкции в отношении россии
22:46 11.03.2022 (обновлено: 23:32 11.03.2022)
 
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию

Госдеп: США не смягчат санкции против Россию при нынешнем курсе Путина на Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 19:50
Глава ЕК заявила, что ЕС примет новый пакет санкций против России 12 марта
 
СШАРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинНед ПрайсСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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