https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777771729.html
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию - РИА Новости, 11.03.2022
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию
США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:46
2022-03-11T22:46
2022-03-11T23:32
сша
россия
украина
государственный департамент сша
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777753610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:46 11.03.2022 (обновлено: 23:32 11.03.2022)
Госдеп назвал условие ослабления санкционного давления на Россию
Госдеп: США не смягчат санкции против Россию при нынешнем курсе Путина на Украине