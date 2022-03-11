22:36 11.03.2022 (обновлено: 23:56 11.03.2022)
США вводят санкции против жены и детей Пескова
США вводят санкции против жены и детей Пескова, а также 12 депутатов Госдумы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США вводят санкции против супруги и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова", — сказал Прайс на брифинге.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.