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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777732665.html
Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России
Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России - РИА Новости, 11.03.2022
Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России
Евросоюз будет готов ввести вновь масштабные санкции против РФ, если наступление на Украине усилится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:14
2022-03-11T18:31
санкции в отношении россии
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
владимир путин
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Евросоюз будет готов ввести вновь масштабные санкции против РФ, если наступление на Украине усилится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Если Россия, несмотря на то, что говорит, несмотря на заявления (президента РФ) Владимира Путина, который говорит, что верит в переговоры... Если несмотря на это, он усилит бомбардировку, осадит Киев... Мы знаем, что должны вновь ввести массивные санкции. Я должен сказать, что в этих рамках ничего не запрещено, ничего не является табу. Мы сделаем все, что считаем эффективным и полезным для того, чтобы остановить Россию на этом пути агрессии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммитам ЕС в Версале. Французский лидер отметил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html
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санкции в отношении россии, в мире, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин
18:14 11.03.2022 (обновлено: 18:31 11.03.2022)
 
Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России

Президент Франции Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Евросоюз будет готов ввести вновь масштабные санкции против РФ, если наступление на Украине усилится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Если Россия, несмотря на то, что говорит, несмотря на заявления (президента РФ) Владимира Путина, который говорит, что верит в переговоры... Если несмотря на это, он усилит бомбардировку, осадит Киев... Мы знаем, что должны вновь ввести массивные санкции. Я должен сказать, что в этих рамках ничего не запрещено, ничего не является табу. Мы сделаем все, что считаем эффективным и полезным для того, чтобы остановить Россию на этом пути агрессии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммитам ЕС в Версале. Французский лидер отметил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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