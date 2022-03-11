https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777732665.html

Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России

Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России - РИА Новости, 11.03.2022

Макрон заявил о готовности ЕС ввести "массивные санкции" против России

Евросоюз будет готов ввести вновь масштабные санкции против РФ, если наступление на Украине усилится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:14

2022-03-11T18:14

2022-03-11T18:31

санкции в отношении россии

в мире

франция

эммануэль макрон

россия

владимир путин

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Евросоюз будет готов ввести вновь масштабные санкции против РФ, если наступление на Украине усилится, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Если Россия, несмотря на то, что говорит, несмотря на заявления (президента РФ) Владимира Путина, который говорит, что верит в переговоры... Если несмотря на это, он усилит бомбардировку, осадит Киев... Мы знаем, что должны вновь ввести массивные санкции. Я должен сказать, что в этих рамках ничего не запрещено, ничего не является табу. Мы сделаем все, что считаем эффективным и полезным для того, чтобы остановить Россию на этом пути агрессии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммитам ЕС в Версале. Французский лидер отметил, что в ближайшие часы вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

франция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин