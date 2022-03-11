https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777699169.html

В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят

В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят - РИА Новости, 11.03.2022

В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят

Гражданам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:42

2022-03-11T16:42

2022-03-11T16:48

россия

совет федерации рф

андрей клишас

facebook

общество

дмитрий аграновский

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Совета Федерации Андрей Клишас."Нет", - отметил Клишас на вопрос, будут ли вводиться какие-либо санкции в отношении таких граждан.При этом Клишас подчеркнул, что обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью государства.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости высказал мнение, что россиянам стоит удалить свои аккаунты в этих сетях и не продолжать там деятельность в случае соответствующего решения суда, поскольку это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220311/meta-1777674009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, совет федерации рф, андрей клишас, facebook, общество, дмитрий аграновский, владимир путин, александр лукашенко, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., ситуация в днр и лнр