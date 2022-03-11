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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777699169.html
В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят
В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят - РИА Новости, 11.03.2022
В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят
Гражданам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:42
2022-03-11T16:48
россия
совет федерации рф
андрей клишас
facebook
общество
дмитрий аграновский
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Совета Федерации Андрей Клишас."Нет", - отметил Клишас на вопрос, будут ли вводиться какие-либо санкции в отношении таких граждан.При этом Клишас подчеркнул, что обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью государства.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости высказал мнение, что россиянам стоит удалить свои аккаунты в этих сетях и не продолжать там деятельность в случае соответствующего решения суда, поскольку это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.
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россия, совет федерации рф, андрей клишас, facebook, общество, дмитрий аграновский, владимир путин, александр лукашенко, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., ситуация в днр и лнр
16:42 11.03.2022 (обновлено: 16:48 11.03.2022)
 
В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят

Сенатор Клишас: за обход блокировки для пользования Facebook санкции россиянам не грозят

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Клишас
Член Совета Федерации Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Член Совета Федерации Андрей Клишас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Гражданам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Совета Федерации Андрей Клишас.
"Нет", - отметил Клишас на вопрос, будут ли вводиться какие-либо санкции в отношении таких граждан.
Здание генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 15:02
Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией
При этом Клишас подчеркнул, что обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью государства.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости высказал мнение, что россиянам стоит удалить свои аккаунты в этих сетях и не продолжать там деятельность в случае соответствующего решения суда, поскольку это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:02Медиавойны
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp
 
РоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасFacebookОбществоДмитрий АграновскийВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоУкраинаГенеральная прокуратура РФWhatsApp Inc.Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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