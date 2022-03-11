https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696155.html

В США раскрыли правду о "помогающих России санкциях"

В США раскрыли правду о "помогающих России санкциях" - РИА Новости, 11.03.2022

В США раскрыли правду о "помогающих России санкциях"

Американские санкции могут сыграть на руку России, заявил в эфире телеканала Fox News политолог Клинт Эрлих. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:30

2022-03-11T16:30

2022-03-11T17:32

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владимир путин

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реакция на санкции

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские санкции могут сыграть на руку России, заявил в эфире телеканала Fox News политолог Клинт Эрлих."Не возникают ли в результате санкций нежелательные последствия, о которых нам стоит подумать? <…> Вам надо позаботиться о том, каковы последствия принимаемых вами политических решений. Вот тогда ваша политика может называться политикой взрослых, ответственных людей", — сказал он, добавив, что самой России нынешние меры могут оказаться на пользу.Политолог посоветовал Вашингтону задуматься о росте числа сторонников Владимира Путина, отворачивающихся от Запада россиянах и риске сближения Москвы и Пекина. Все это, по его мнению, может стать или уже стало последствиями действий самих США.Помимо прочего, Эрлих напомнил, что теперь любое государство может начать противиться влиянию Вашингтона из-за попытки Соединенных Штатов полностью контролировать оборот долларовой валюты."Такого рода политика с нашей стороны не продвигает наши национальные интересы, а, наоборот, ставит их под угрозу. И, честно говоря, она и глобальную безопасность ставит под угрозу", — заключил собеседник телеканала.О новых возможностях в условиях санкций открыто говорят и в самой России: сегодня президент Владимир Путин подчеркнул, что массированный удар по российской экономике стал толчком для укрепления технологического и экономического суверенитета страны.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, владимир путин, санкции, реакция на санкции