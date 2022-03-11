https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665539.html
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета - РИА Новости, 11.03.2022
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета
Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:33
2022-03-11T14:33
2022-03-11T15:15
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь вы правы, это как раз и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее", - отметил президент РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/lukashenko-1777676061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
14:33 11.03.2022 (обновлено: 15:15 11.03.2022)
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета
Президент Путин назвал санкции возможностью для укрепления технологического суверенитета