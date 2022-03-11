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Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета - РИА Новости, 11.03.2022
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета
Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:33
2022-03-11T15:15
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь вы правы, это как раз и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее", - отметил президент РФ.
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экономика, россия, владимир путин
14:33 11.03.2022 (обновлено: 15:15 11.03.2022)
 
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета

Президент Путин назвал санкции возможностью для укрепления технологического суверенитета

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь вы правы, это как раз и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее", - отметил президент РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
15:09В мире
Лукашенко о санкциях Запада: это просто свинство
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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