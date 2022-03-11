https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665539.html

Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета

Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета - РИА Новости, 11.03.2022

Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета

Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:33

2022-03-11T14:33

2022-03-11T15:15

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированный удар сейчас наносится по экономике России, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь вы правы, это как раз и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее", - отметил президент РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/lukashenko-1777676061.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин