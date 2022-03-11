https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777681748.html

Канада вводит санкции против российского Минобороны

Канада вводит санкции против российского Минобороны - РИА Новости, 11.03.2022

Канада вводит санкции против российского Минобороны

Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:33

2022-03-11T15:33

2022-03-11T15:45

канада

в мире

россия

джастин трюдо

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 5 россиян и 32 российских военных организаций.Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств РФ. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России".

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665539.html

канада

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

канада, в мире, россия, джастин трюдо, санкции в отношении россии