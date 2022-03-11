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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777681748.html
Канада вводит санкции против российского Минобороны
Канада вводит санкции против российского Минобороны - РИА Новости, 11.03.2022
Канада вводит санкции против российского Минобороны
Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:33
2022-03-11T15:45
канада
в мире
россия
джастин трюдо
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 5 россиян и 32 российских военных организаций.Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств РФ. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России".
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канада, в мире, россия, джастин трюдо, санкции в отношении россии
15:33 11.03.2022 (обновлено: 15:45 11.03.2022)
 
Канада вводит санкции против российского Минобороны

Канада вводит санкции против российского Минобороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 5 россиян и 32 российских военных организаций.
Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств РФ. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:33
Путин назвал санкции возможностью укрепления технологического суверенитета
 
КанадаВ миреРоссияДжастин ТрюдоСанкции в отношении России
 
 
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