https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777681748.html
Канада вводит санкции против российского Минобороны
Канада вводит санкции против российского Минобороны - РИА Новости, 11.03.2022
Канада вводит санкции против российского Минобороны
Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:33
2022-03-11T15:33
2022-03-11T15:45
канада
в мире
россия
джастин трюдо
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776043021_385:6:2870:1404_1920x0_80_0_0_dd98bce03001c98a45411f5291c99080.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ внесен в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 5 россиян и 32 российских военных организаций.Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств РФ. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России".
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665539.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776043021_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_826f9565639483c4e74251bd8fdc71fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, в мире, россия, джастин трюдо, санкции в отношении россии
15:33 11.03.2022 (обновлено: 15:45 11.03.2022)
Канада вводит санкции против российского Минобороны
Канада вводит санкции против российского Минобороны