https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777681561.html
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций - РИА Новости, 11.03.2022
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать экономические последствия санкций в регионах, продумать необходимые меры по... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:33
2022-03-11T15:33
2022-03-11T15:52
общество
экономика
санкции в отношении россии
валентина матвиенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать экономические последствия санкций в регионах, продумать необходимые меры по поддержке бизнеса и населения."Сейчас очень важно съездить в регионы. Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на местах, что происходит с экономикой, что происходит с малым и средним бизнесом, какая нужна поддержка государства, какие решения должны быть приняты на уровне регионов, а какие, чтобы уменьшить дополнительно негативное воздействие санкций, на федеральном уровне", - сказала она, обращаться к коллегам на заседании Совфеда."Мы приняли оперативно тот блок экономических законов, которые были внесены правительством для нормализации ситуации финансовой, для создания условий работы нашего бизнеса. Но это, конечно, еще не конечный пакет законов", - сказала она на заседании Совфеда.Также, сказала Матвиенко, необходимо обдумать, как государству поддержать население. "В первую очередь прошу проанализировать ситуацию по семьям с детьми. Давайте на следующем заседании 23 марта все внимательно обсудим", - отметила спикер.
https://ria.ru/20220228/sroki-1775681890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика, санкции в отношении россии, валентина матвиенко
15:33 11.03.2022 (обновлено: 15:52 11.03.2022)
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций
Спикер СФ Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций в регионах
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать экономические последствия санкций в регионах, продумать необходимые меры по поддержке бизнеса и населения.
"Сейчас очень важно съездить в регионы. Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на местах, что происходит с экономикой, что происходит с малым и средним бизнесом, какая нужна поддержка государства, какие решения должны быть приняты на уровне регионов, а какие, чтобы уменьшить дополнительно негативное воздействие санкций, на федеральном уровне", - сказала она, обращаться к коллегам на заседании Совфеда.
"Мы приняли оперативно тот блок экономических законов, которые были внесены правительством для нормализации ситуации финансовой, для создания условий работы нашего бизнеса. Но это, конечно, еще не конечный пакет законов", - сказала она на заседании Совфеда.
Также, сказала Матвиенко
, необходимо обдумать, как государству поддержать население. "В первую очередь прошу проанализировать ситуацию по семьям с детьми. Давайте на следующем заседании 23 марта все внимательно обсудим", - отметила спикер.