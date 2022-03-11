Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777681561.html
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций - РИА Новости, 11.03.2022
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать экономические последствия санкций в регионах, продумать необходимые меры по... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:33
2022-03-11T15:52
общество
экономика
санкции в отношении россии
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать экономические последствия санкций в регионах, продумать необходимые меры по поддержке бизнеса и населения."Сейчас очень важно съездить в регионы. Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на местах, что происходит с экономикой, что происходит с малым и средним бизнесом, какая нужна поддержка государства, какие решения должны быть приняты на уровне регионов, а какие, чтобы уменьшить дополнительно негативное воздействие санкций, на федеральном уровне", - сказала она, обращаться к коллегам на заседании Совфеда."Мы приняли оперативно тот блок экономических законов, которые были внесены правительством для нормализации ситуации финансовой, для создания условий работы нашего бизнеса. Но это, конечно, еще не конечный пакет законов", - сказала она на заседании Совфеда.Также, сказала Матвиенко, необходимо обдумать, как государству поддержать население. "В первую очередь прошу проанализировать ситуацию по семьям с детьми. Давайте на следующем заседании 23 марта все внимательно обсудим", - отметила спикер.
https://ria.ru/20220228/sroki-1775681890.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/putin-1777676794.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, экономика, санкции в отношении россии, валентина матвиенко
15:33 11.03.2022 (обновлено: 15:52 11.03.2022)
 
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций

Спикер СФ Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций в регионах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать экономические последствия санкций в регионах, продумать необходимые меры по поддержке бизнеса и населения.
"Сейчас очень важно съездить в регионы. Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на местах, что происходит с экономикой, что происходит с малым и средним бизнесом, какая нужна поддержка государства, какие решения должны быть приняты на уровне регионов, а какие, чтобы уменьшить дополнительно негативное воздействие санкций, на федеральном уровне", - сказала она, обращаться к коллегам на заседании Совфеда.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 21:26
Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов
"Мы приняли оперативно тот блок экономических законов, которые были внесены правительством для нормализации ситуации финансовой, для создания условий работы нашего бизнеса. Но это, конечно, еще не конечный пакет законов", - сказала она на заседании Совфеда.
Также, сказала Матвиенко, необходимо обдумать, как государству поддержать население. "В первую очередь прошу проанализировать ситуацию по семьям с детьми. Давайте на следующем заседании 23 марта все внимательно обсудим", - отметила спикер.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
15:11В России
Путин рассказал о позитивном влиянии санкций
 
ОбществоЭкономикаСанкции в отношении РоссииВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала