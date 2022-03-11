https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777679160.html
Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод
Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод - РИА Новости, 11.03.2022
Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод
Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, РКЦ "Прогресс", Казанский вертолётный завод внесены в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:21
2022-03-11T15:21
2022-03-11T15:42
в мире
санкции в отношении россии
джастин трюдо
россия
канада
адмиралтейские верфи
иркут (корпорация)
вертолеты россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, РКЦ "Прогресс", Казанский вертолётный завод внесены в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 5 россиян и 32 российских военных организаций.Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств РФ. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России".
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777667299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, джастин трюдо, россия, канада, адмиралтейские верфи, иркут (корпорация), вертолеты россии
15:21 11.03.2022 (обновлено: 15:42 11.03.2022)
Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод
Канада внесла в санкционный список СВР, "Рособоронэкспорт" и Казанский вертолетный завод