https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777679160.html

Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод

Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод - РИА Новости, 11.03.2022

Канада внесла в санкционный список СВР и Казанский вертолетный завод

Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, РКЦ "Прогресс", Казанский вертолётный завод внесены в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:21

2022-03-11T15:21

2022-03-11T15:42

в мире

санкции в отношении россии

джастин трюдо

россия

канада

адмиралтейские верфи

иркут (корпорация)

вертолеты россии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ, Рособоронэкспорт, РКЦ "Прогресс", Казанский вертолётный завод внесены в список санкций Канады против РФ, говорится на сайте канадского правительства.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 5 россиян и 32 российских военных организаций.Позже на сайте правительства Канады был опубликован список из 32 компаний и ведомств РФ. Среди них также называются российская авиастроительная корпорация "Иркут", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", холдинг "Вертолёты России".

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777667299.html

россия

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, джастин трюдо, россия, канада, адмиралтейские верфи, иркут (корпорация), вертолеты россии