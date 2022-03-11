https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777667299.html

Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова

Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова - РИА Новости, 11.03.2022

Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова

Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:39

2022-03-11T14:39

2022-03-11T14:57

россия

в мире

элла памфилова

алишер усманов

канада

роман абрамович

джастин трюдо

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства Канады.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит санкции против пяти человек, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича.Позднее на сайте правительства Канады был опубликован список из пяти человек, против которых были введены санкции. Среди них помимо Абрамовича называются также Элла Памфилова и Алишер Усманов. Также в список санкций попали Елена Евгеньевна Морозова и Игорь Владимирович Янчук, их сфера деятельности и причина введения против них санкций не называются.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777653183.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, элла памфилова, алишер усманов, канада, роман абрамович, джастин трюдо