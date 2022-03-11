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Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова - РИА Новости, 11.03.2022
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова
Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:39
2022-03-11T14:57
россия
в мире
элла памфилова
алишер усманов
канада
роман абрамович
джастин трюдо
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства Канады.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит санкции против пяти человек, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича.Позднее на сайте правительства Канады был опубликован список из пяти человек, против которых были введены санкции. Среди них помимо Абрамовича называются также Элла Памфилова и Алишер Усманов. Также в список санкций попали Елена Евгеньевна Морозова и Игорь Владимирович Янчук, их сфера деятельности и причина введения против них санкций не называются.
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россия, в мире, элла памфилова, алишер усманов, канада, роман абрамович, джастин трюдо
14:39 11.03.2022 (обновлено: 14:57 11.03.2022)
 
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова

Власти Канады введут санкции против председателя ЦИК Памфиловой и миллиардера Усманова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства Канады.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит санкции против пяти человек, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича.
Позднее на сайте правительства Канады был опубликован список из пяти человек, против которых были введены санкции. Среди них помимо Абрамовича называются также Элла Памфилова и Алишер Усманов. Также в список санкций попали Елена Евгеньевна Морозова и Игорь Владимирович Янчук, их сфера деятельности и причина введения против них санкций не называются.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Песков прокомментировал заявления о новых санкциях против России
 
РоссияВ миреЭлла ПамфиловаАлишер УсмановКанадаРоман АбрамовичДжастин Трюдо
 
 
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