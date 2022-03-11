https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777667299.html
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова - РИА Новости, 11.03.2022
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова
Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:39
2022-03-11T14:39
2022-03-11T14:57
россия
в мире
элла памфилова
алишер усманов
канада
роман абрамович
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750860867_0:98:2905:1732_1920x0_80_0_0_94df8a3fa14004130e950d6c920b0b22.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канада вводит санкции против председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова, сообщается на сайте правительства Канады.Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вводит санкции против пяти человек, в том числе бизнесмена Романа Абрамовича.Позднее на сайте правительства Канады был опубликован список из пяти человек, против которых были введены санкции. Среди них помимо Абрамовича называются также Элла Памфилова и Алишер Усманов. Также в список санкций попали Елена Евгеньевна Морозова и Игорь Владимирович Янчук, их сфера деятельности и причина введения против них санкций не называются.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777653183.html
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750860867_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7b08093bf5f1c892390b8fa63999aa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, элла памфилова, алишер усманов, канада, роман абрамович, джастин трюдо
14:39 11.03.2022 (обновлено: 14:57 11.03.2022)
Канада введет санкции против Памфиловой и Усманова
Власти Канады введут санкции против председателя ЦИК Памфиловой и миллиардера Усманова