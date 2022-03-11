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В направлениях, где раньше вводились санкции, все работает, заявил Путин
В направлениях, где раньше вводились санкции, все работает, заявил Путин - РИА Новости, 11.03.2022
В направлениях, где раньше вводились санкции, все работает, заявил Путин
Массированный удар сейчас наносится по экономике России, но по тем направлениям, где ранее вводились санкции, все работает, можно сказать, что наступает время... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:34
2022-03-11T14:56
россия
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
экономика
александр лукашенко
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированный удар сейчас наносится по экономике России, но по тем направлениям, где ранее вводились санкции, все работает, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."А сейчас массированный удар такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее", - сказал Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве в пятницу."Здесь вы правы, это как раз и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее", - отметил президент РФ.
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россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, экономика, александр лукашенко, москва
14:34 11.03.2022 (обновлено: 14:56 11.03.2022)
 
В направлениях, где раньше вводились санкции, все работает, заявил Путин

Путин заявил, что в направлениях, где раньше вводились санкции, все работает

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Массированный удар сейчас наносится по экономике России, но по тем направлениям, где ранее вводились санкции, все работает, можно сказать, что наступает время возможностей для укрепления технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А сейчас массированный удар такой наносится по экономике. Но вот практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановили старые на одном технологическом уровне. И это все работает. И мы, конечно, стали в этом смысле сильнее", - сказал Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве в пятницу.
Путин об успехах СССР в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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"Здесь вы правы, это как раз и можно сказать, это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее", - отметил президент РФ.
 
РоссияВладимир ПутинСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаАлександр ЛукашенкоМосква
 
 
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