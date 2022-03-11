https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777662196.html
Лукашенко назвал санкции Запада незаконным свинством
Лукашенко назвал санкции Запада незаконным свинством - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко назвал санкции Запада незаконным свинством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада, которые вводятся против Минска и Москвы, – это "свинство", и отметил, что они незаконны. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:24
2022-03-11T14:24
2022-03-11T14:39
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александр лукашенко
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада, которые вводятся против Минска и Москвы, – это "свинство", и отметил, что они незаконны."Я не единожды говорил, что и Российская Федерация, а мы (Белоруссия – ред.) тем более, всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому западному свинству привыкли. Это все нелегитимно, незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776646230.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии, в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
14:24 11.03.2022 (обновлено: 14:39 11.03.2022)
Лукашенко назвал санкции Запада незаконным свинством
Президент Лукашенко назвал санкции Запада против Москвы и Минска незаконным свинством