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Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов - РИА Новости, 11.03.2022
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:22
2022-03-11T14:36
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
лиз трасс
луганск
россия
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ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк", - говорится в сообщении.Санкции предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.
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великобритания
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великобритания, санкции в отношении россии, в мире, лиз трасс, луганск, россия
14:22 11.03.2022 (обновлено: 14:36 11.03.2022)
 
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов

Великобритания ввела санкции против депутатов, проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк", - говорится в сообщении.
Санкции предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:17
Премьер Канады заявил о новых санкциях против пяти россиян
 
ВеликобританияСанкции в отношении РоссииВ миреЛиз ТрассЛуганскРоссия
 
 
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