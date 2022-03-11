https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов - РИА Новости, 11.03.2022
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:22
2022-03-11T14:22
2022-03-11T14:36
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
лиз трасс
луганск
россия
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ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк", - говорится в сообщении.Санкции предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777660739.html
великобритания
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, санкции в отношении россии, в мире, лиз трасс, луганск, россия
14:22 11.03.2022 (обновлено: 14:36 11.03.2022)
Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
Великобритания ввела санкции против депутатов, проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР