https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777661553.html

Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов

Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов - РИА Новости, 11.03.2022

Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:22

2022-03-11T14:22

2022-03-11T14:36

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

лиз трасс

луганск

россия

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ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, говорится в сообщении МИД Британии."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк", - говорится в сообщении.Санкции предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд в страну.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777660739.html

великобритания

луганск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, санкции в отношении россии, в мире, лиз трасс, луганск, россия