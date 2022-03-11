https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777651495.html

Белоруссия выдержит санкции Запада "назло врагам", заявил Лукашенко

Белоруссия выдержит санкции Запада "назло врагам", заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.03.2022

Белоруссия выдержит санкции Запада "назло врагам", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит санкции, введенные Западом. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:36

2022-03-11T13:36

2022-03-11T13:41

белоруссия

в мире

александр лукашенко

санкции ес в отношении белоруссии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выдержит санкции, введенные Западом."Еще как выдержим. Назло врагам", - сказал он, отвечая на вопрос, выдержит ли санкции. Видео слов Лукашенко опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776646230.html

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Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии