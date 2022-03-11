Санкционные устремления США могут продолжаться долго, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: санкционные устремления США против России могут продолжаться долго
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что санкционные устремления США против России могут продолжаться еще долго, при этом санкции вводились бы вне зависимости от спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Более-менее зная наших визави заокеанских, мы можем себе представить, что они могут продолжать вот эти санкционные устремления еще долго. Собственно, они продолжали это много-много десятилетий уже. И продолжали бы это в условиях специальной операции на Украине или без таковой", - сказал он журналистам.
"Ну а что касается возможного объявления президентом Байденом, давайте будем по мере поступления как-то комментировать и формулировать отношение. Сначала дождемся все-таки каких-то высказываний, а потом будем говорить", - добавил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Байден в пятницу призовет к отказу от "нормальных торговых отношений с Россией" и повышению пошлин на российский импорт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.