https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777626630.html

У ЕС есть возможности ввести новые санкции против России, заявили в Испании

У ЕС есть возможности ввести новые санкции против России, заявили в Испании - РИА Новости, 11.03.2022

У ЕС есть возможности ввести новые санкции против России, заявили в Испании

У Евросоюза все еще имеется возможность для введения новых санкций в отношении России, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:00

2022-03-11T12:00

2022-03-11T12:00

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МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. У Евросоюза все еще имеется возможность для введения новых санкций в отношении России, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес."C самого начала незаконной войны Владимира Путина ясно, что ЕС примет все необходимые меры, чтобы достичь экономического коллапса России Владимира Путина, помешать, чтобы он финансировал свою войну из европейских фондов или экспорта из Европы, и чтобы мир наступил как можно скорее. Все еще остается возможность, чтобы отключить еще больше российскую экономику от европейской, а значит, от мировой", - заявил Альбарес в интервью испанскому государственному телевидению TVE.В частности, он напомнил, что Испания предлагает закрыть порты для российских судов.Альбарес заявил, что ЕС в краткосрочной перспективе должен "избежать того, чтобы война Владимира Путина повлияла на счет за электричество семей в Европе, а также очень зависимых от газа компаний"."В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы не можем вновь оказаться в аналогичной ситуации, когда российские газ и нефть могут настолько прямо влиять на европейскую экономику", - заявил министр.Он напомнил, что Испания еще несколько месяцев назад предложила ЕС избавиться от привязки цен на газ и цен на электричество, хотя Испания не зависит от российского газа."Ее газовая и энергетическая структура (не связаны с российским газом – ред.), у нее другие поставщики – Алжир, США, у нее самое большое количество регазификационных установок на наших берегах. Это одно из возможных решений снизить эту зависимость", - заявил Альбарес.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777580822.html

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Ольга Маркова

дмитрий биричевский, дмитрий песков, владимир путин, россия, евросоюз, москва, в мире, испания