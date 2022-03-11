https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777584889.html
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.03.2022
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:02
2022-03-11T07:02
2022-03-11T07:11
санкции в отношении россии
в мире
джо байден
сша
украина
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_0343522b6530a21f67e54d5f1d1c7fc1.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом.Ранее СМИ сообщали, что Байден в пятницу призовет к отказу от "нормальных торговых отношений с Россией" и повышению пошлин на российский импорт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
сша
украина
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcfe70750b7d0ca847f503cb00630563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, джо байден, сша, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вашингтон
07:02 11.03.2022 (обновлено: 07:11 11.03.2022)
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме
Белый дом: Байден объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине