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Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме - РИА Новости, 11.03.2022
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T07:02
2022-03-11T07:11
санкции в отношении россии
в мире
джо байден
сша
украина
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом.Ранее СМИ сообщали, что Байден в пятницу призовет к отказу от "нормальных торговых отношений с Россией" и повышению пошлин на российский импорт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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санкции в отношении россии, в мире, джо байден, сша, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вашингтон
07:02 11.03.2022 (обновлено: 07:11 11.03.2022)
 
Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме

Белый дом: Байден объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом.

"В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности", — сообщается в расписании Байдена на пятницу.

Ранее СМИ сообщали, что Байден в пятницу призовет к отказу от "нормальных торговых отношений с Россией" и повышению пошлин на российский импорт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Санкции в отношении РоссииВ миреДжо БайденСШАУкраинаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФВашингтон
 
 
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