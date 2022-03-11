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В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику
В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику - РИА Новости, 11.03.2022
В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику
Санкции в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:19
2022-03-11T06:19
китай
санкции в отношении россии
в мире
ли кэцян
пекин
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Санкции в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.Он также подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире.
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китай, санкции в отношении россии, в мире, ли кэцян, пекин
06:19 11.03.2022
 
В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику

Премьер Китая Кэцян: санкции негативно скажутся на восстановлении мировой экономики

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Санкции в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.

"Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон", — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), отвечая на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине.

Он также подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире.
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КитайСанкции в отношении РоссииВ миреЛи КэцянПекин
 
 
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