https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику

В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику - РИА Новости, 11.03.2022

В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику

Санкции в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:19

2022-03-11T06:19

2022-03-11T06:19

китай

санкции в отношении россии

в мире

ли кэцян

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Санкции в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.Он также подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

китай, санкции в отношении россии, в мире, ли кэцян, пекин