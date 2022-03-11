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Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России
Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022
Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза отметили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, говорится в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:42
2022-03-11T05:55
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
россия
украина
дмитрий песков
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза отметили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении по итогам саммита в Версале.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, россия, украина, дмитрий песков, брюссель
05:42 11.03.2022 (обновлено: 05:55 11.03.2022)
 
Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России

Лидеры ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза отметили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении по итогам саммита в Версале.

"Мы решительно настроены усилить давление на Россию и Белоруссию. Мы приняли значительные санкции и готовы к быстрому принятию новых", — отмечается в документе.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
05:18
ЕС заявил о намерении укреплять партнерство с Украиной
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЕвросоюзРоссияУкраинаДмитрий ПесковБрюссель
 
 
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