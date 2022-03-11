05:42 11.03.2022 (обновлено: 05:55 11.03.2022)
Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России
Лидеры ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза отметили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении по итогам саммита в Версале.
"Мы решительно настроены усилить давление на Россию и Белоруссию. Мы приняли значительные санкции и готовы к быстрому принятию новых", — отмечается в документе.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.