https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777581765.html

Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России

Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022

Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза отметили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, говорится в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:42

2022-03-11T05:42

2022-03-11T05:55

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

россия

украина

дмитрий песков

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза отметили готовность усилить санкционное давление на Россию и Белоруссию в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении по итогам саммита в Версале.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220311/partnerstvo-1777581098.html

россия

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, россия, украина, дмитрий песков, брюссель