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Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени
Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени - РИА Новости, 11.03.2022
Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени
Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналом Spiegel заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T05:07
2022-03-11T15:01
россия
иран
кндр (северная корея)
центральный банк рф (цб рф)
санкции
санкции в отношении россии
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналом Spiegel заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу.Специалист подчеркнул, что не верит в эффективность введенных ограничительных мер против Москвы.Экономист назвал санкции типичным инструментом американской внешней политики. Но, несмотря на их частое использование, ограничительные меры редко срабатывают, подчеркнул специалист. В качестве примера он привел санкции против Ирана, КНДР и Венесуэлы, ограничительные меры против которых, по мнению эксперта, "с треском провалились".Он также выразил мнение, что Россия "легко переживет" последствия введенных ограничений.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия
иран
кндр (северная корея)
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россия, иран, кндр (северная корея), центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии, сша, в мире, джеффри сакс
05:07 11.03.2022 (обновлено: 15:01 11.03.2022)
 
Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Экономист Сакс: санкции не поставят Россию на колени и ударят исключительно по Западу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналом Spiegel заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу.
Специалист подчеркнул, что не верит в эффективность введенных ограничительных мер против Москвы.
"Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России", — отметил Сакс.
Экономист назвал санкции типичным инструментом американской внешней политики. Но, несмотря на их частое использование, ограничительные меры редко срабатывают, подчеркнул специалист. В качестве примера он привел санкции против Ирана, КНДР и Венесуэлы, ограничительные меры против которых, по мнению эксперта, "с треском провалились".

"Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1,6 тысячи ядерных боеголовок. Поставить Россию на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали", — пояснил эксперт.

Он также выразил мнение, что Россия "легко переживет" последствия введенных ограничений.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 23:51
Глава МИД ФРГ призвала не вводить санкции, если Европа их не выдержит
 
РоссияИранКНДР (Северная Корея)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)СанкцииСанкции в отношении РоссииСШАВ миреДжеффри Сакс
 
 
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