https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777580822.html

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени - РИА Новости, 11.03.2022

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналом Spiegel заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T05:07

2022-03-11T05:07

2022-03-11T15:01

россия

иран

кндр (северная корея)

центральный банк рф (цб рф)

санкции

санкции в отношении россии

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс в беседе с журналом Spiegel заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу.Специалист подчеркнул, что не верит в эффективность введенных ограничительных мер против Москвы.Экономист назвал санкции типичным инструментом американской внешней политики. Но, несмотря на их частое использование, ограничительные меры редко срабатывают, подчеркнул специалист. В качестве примера он привел санкции против Ирана, КНДР и Венесуэлы, ограничительные меры против которых, по мнению эксперта, "с треском провалились".Он также выразил мнение, что Россия "легко переживет" последствия введенных ограничений.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220310/bayden-1777537024.html

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россия

иран

кндр (северная корея)

сша

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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Игорь Манаширов

россия, иран, кндр (северная корея), центральный банк рф (цб рф), санкции, санкции в отношении россии, сша, в мире, джеффри сакс