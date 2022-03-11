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В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада
В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада - РИА Новости, 11.03.2022
В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада
Россия готова противостоять санкциям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T01:05
2022-03-11T01:05
москва
россия
европа
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия готова противостоять санкциям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.По его мнению, какими бы ни были обоснования для ограничительных мер, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ.Как подчеркнул дипломат, Москва не исключает, что в вопросе санкций "мы еще не дошли до худших сценариев", но Запад может и "откатить" назад.Таким образом, как считает Панкин, инициаторы санкций планируют минимизировать участие России в экономикенанести существенный ущерб обороноспособности страны за счет экономических факторов.Дипломат подчеркнул, что Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, поскольку Москва исполнит обязательства. По его словам, решения по ответным мерам на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно.Замглавы российского внешнеполитического ведомства заключил, в этом вопросе "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты".
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москва, россия, европа, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
01:05 11.03.2022
 
В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада

Замглавы МИД Панкин: Россия готова противостоять санкциям и другим ограничениям Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия готова противостоять санкциям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
По его мнению, какими бы ни были обоснования для ограничительных мер, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ.
"То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения", — сказал Панкин в интервью "Известиям".
Как подчеркнул дипломат, Москва не исключает, что в вопросе санкций "мы еще не дошли до худших сценариев", но Запад может и "откатить" назад.
"Мы всегда говорили, что готовы к любым сценариям, в том числе самым худшим в экономическом и финансовом плане. Возможно, мы еще не дошли до самых худших сценариев. Хотя нашим партнерам свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше", — высказался замглавы МИД.
Таким образом, как считает Панкин, инициаторы санкций планируют минимизировать участие России в экономикенанести существенный ущерб обороноспособности страны за счет экономических факторов.
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Дипломат подчеркнул, что Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, поскольку Москва исполнит обязательства. По его словам, решения по ответным мерам на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно.
"Конечно, мы действуем зеркально в отношении действий недружественных стран", — уточнил Панкин.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства заключил, в этом вопросе "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты".
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МоскваРоссияЕвропаСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Панкин
 
 
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