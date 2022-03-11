https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777577190.html

В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада

В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада - РИА Новости, 11.03.2022

В МИД заявили о готовности противостоять санкциям Запада

Россия готова противостоять санкциям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:05

2022-03-11T01:05

2022-03-11T01:05

москва

россия

европа

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия готова противостоять санкциям, будет тяжело, но паники нет, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.По его мнению, какими бы ни были обоснования для ограничительных мер, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ.Как подчеркнул дипломат, Москва не исключает, что в вопросе санкций "мы еще не дошли до худших сценариев", но Запад может и "откатить" назад.Таким образом, как считает Панкин, инициаторы санкций планируют минимизировать участие России в экономикенанести существенный ущерб обороноспособности страны за счет экономических факторов.Дипломат подчеркнул, что Европа ощутит волну последствий от антироссийских санкций, но это не будет связано с энергетикой, поскольку Москва исполнит обязательства. По его словам, решения по ответным мерам на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно.Замглавы российского внешнеполитического ведомства заключил, в этом вопросе "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты".

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777462666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

москва, россия, европа, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин