https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777576122.html
В МИД назвали цель антироссийских санкций
В МИД назвали цель антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2022
В МИД назвали цель антироссийских санкций
Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:48
2022-03-11T00:48
2022-03-11T00:48
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".Говоря о санкциях Запада в отношении России, он заметил, что "самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа"."Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", — добавил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
В МИД назвали цель антироссийских санкций
Замглавы МИД Панкин: цель инициаторов санкций против России — удушить страну и ее народ