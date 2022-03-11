https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777576122.html

В МИД назвали цель антироссийских санкций

В МИД назвали цель антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2022

В МИД назвали цель антироссийских санкций

Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:48

2022-03-11T00:48

2022-03-11T00:48

россия

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".Говоря о санкциях Запада в отношении России, он заметил, что "самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа"."Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", — добавил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин