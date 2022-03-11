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В МИД назвали цель антироссийских санкций
В МИД назвали цель антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2022
В МИД назвали цель антироссийских санкций
Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:48
2022-03-11T00:48
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".Говоря о санкциях Запада в отношении России, он заметил, что "самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа"."Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", — добавил замглавы МИД РФ.
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россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин
00:48 11.03.2022
 
В МИД назвали цель антироссийских санкций

Замглавы МИД Панкин: цель инициаторов санкций против России — удушить страну и ее народ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Какими бы ни были обоснования санкций против РФ, цель их инициаторов — удушить Россию и ее народ, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".
Говоря о санкциях Запада в отношении России, он заметил, что "самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа".

"Какие цели у этой задачи? Ну, конечно, минимизировать наше участие в мировой экономике, нанести существенный ущерб нашей обороноспособности за счет экономических факторов. И ударить по населению, а уж с какой целью вызвать его протестные настроения или иные действия…" — сказал он.

"Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой", — добавил замглавы МИД РФ.
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РоссияСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Панкин
 
 
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