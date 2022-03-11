https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575967.html

Санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в ЕАЭС, заявил замглавы МИД

Санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в ЕАЭС, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 11.03.2022

Санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в ЕАЭС, заявил замглавы МИД

Антироссийские санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в Евразийском союзе, но РФ рассчитывает на солидарность, при этом Москва не собирается навязывать... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:44

2022-03-11T00:44

2022-03-11T00:44

экономика

россия

евразийский экономический союз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в Евразийском союзе, но РФ рассчитывает на солидарность, при этом Москва не собирается навязывать каких-либо решений, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".По его словам, "трудно представить, кто заместит Россию на рынках ЕАЭС, с учетом того что у нас свободное движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы"."Рассчитываем на солидарность наших евразийских партнеров, рассчитываем, что в эти тяжелые времена мы сможем выстоять. Есть целая масса инструментов, которые, как мы предупреждали, надо вводить, и они использовались — расчеты в нацвалютах, возможности привлечения наших региональных банков развития для финансирования",- сказал Панкин.Он добавил, что "наших евразийских партнеров будут всячески от нас оттирать — это не скрывается, это происходит в курсе на тотальную изоляцию России"."Но мы рассчитываем, что взаимоувязанность наших интересов и неминуемость того, что мы должны развиваться вместе, возобладают в настроениях… Никто никого не гнет, никто никому ничего не навязывает — ни большие маленьким, ни маленькие большим", — резюмировал замминистра.

https://ria.ru/20220311/vzaimozavisimost-1777574751.html

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Никита Стома

экономика, россия, евразийский экономический союз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, москва