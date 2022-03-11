Санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в ЕАЭС, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Панкин: санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в Евразийском союзе
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции "кувалдой" ударят по партнерам Москвы в Евразийском союзе, но РФ рассчитывает на солидарность, при этом Москва не собирается навязывать каких-либо решений, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".
"Конечно, санкции против России не просто рикошетом, а, наверное, кувалдой ударяют и по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве. И тема санкций и их купирования присутствовала в нашей евразийской повестке уже долгое время", — сказал замминистра.
По его словам, "трудно представить, кто заместит Россию на рынках ЕАЭС, с учетом того что у нас свободное движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы".
"Рассчитываем на солидарность наших евразийских партнеров, рассчитываем, что в эти тяжелые времена мы сможем выстоять. Есть целая масса инструментов, которые, как мы предупреждали, надо вводить, и они использовались — расчеты в нацвалютах, возможности привлечения наших региональных банков развития для финансирования",- сказал Панкин.
Он добавил, что "наших евразийских партнеров будут всячески от нас оттирать — это не скрывается, это происходит в курсе на тотальную изоляцию России".
"Но мы рассчитываем, что взаимоувязанность наших интересов и неминуемость того, что мы должны развиваться вместе, возобладают в настроениях… Никто никого не гнет, никто никому ничего не навязывает — ни большие маленьким, ни маленькие большим", — резюмировал замминистра.