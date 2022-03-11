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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575823.html
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции - РИА Новости, 11.03.2022
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции
Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:41
2022-03-11T00:41
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
москва
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".Комментируя ответные экономические меры РФ на западные рестрикции, он заметил, что "для этого надо в режиме реального времени следить за тем, какие нами принимаются меры, которые оформлены в решения правительства и законодательные решения"."Конечно, мы действуем зеркально в отношении действий недружественных стран", — сказал Панкин.Панкин добавил, что "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты"."Лучше все-таки подумать, чем потом одумываться", — заключил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575096.html
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россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, москва
00:41 11.03.2022
 
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции

Замглавы МИД Панкин: решения по ответу на санкции принимаются в режиме реального времени

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и МИД
Московский Кремль и МИД - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".
Комментируя ответные экономические меры РФ на западные рестрикции, он заметил, что "для этого надо в режиме реального времени следить за тем, какие нами принимаются меры, которые оформлены в решения правительства и законодательные решения".
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"Конечно, мы действуем зеркально в отношении действий недружественных стран", — сказал Панкин.
Панкин добавил, что "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты".
"Лучше все-таки подумать, чем потом одумываться", — заключил замглавы МИД РФ.
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РоссияСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ПанкинМосква
 
 
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