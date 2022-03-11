https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575823.html
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции - РИА Новости, 11.03.2022
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции
Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:41
2022-03-11T00:41
2022-03-11T00:41
россия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".Комментируя ответные экономические меры РФ на западные рестрикции, он заметил, что "для этого надо в режиме реального времени следить за тем, какие нами принимаются меры, которые оформлены в решения правительства и законодательные решения"."Конечно, мы действуем зеркально в отношении действий недружественных стран", — сказал Панкин.Панкин добавил, что "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты"."Лучше все-таки подумать, чем потом одумываться", — заключил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575096.html
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, москва
МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции
Замглавы МИД Панкин: решения по ответу на санкции принимаются в режиме реального времени