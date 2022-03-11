https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575823.html

МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции

МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции - РИА Новости, 11.03.2022

МИД рассказал, как принимаются решения по ответу на антироссийские санкции

Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:41

2022-03-11T00:41

2022-03-11T00:41

россия

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Решения по ответным мерам РФ на западные санкции принимаются в режиме реального времени и продуманно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям".Комментируя ответные экономические меры РФ на западные рестрикции, он заметил, что "для этого надо в режиме реального времени следить за тем, какие нами принимаются меры, которые оформлены в решения правительства и законодательные решения"."Конечно, мы действуем зеркально в отношении действий недружественных стран", — сказал Панкин.Панкин добавил, что "мы стараемся при этом быть в меру прагматичными, не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты"."Лучше все-таки подумать, чем потом одумываться", — заключил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575096.html

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россия

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Никита Стома

россия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, москва